Έβρος: Σε συναγερμό για πλημμύρες οι αρχές – Η μάχη στα αναχώματα και τα κρίσιμα 24ωρα

Σε παρατεταμένο συναγερμό για πλημμύρες βρίσκεται ο Έβρος, με τις επόμενες 4-5 ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές καθώς μεγάλες ποσότητες νερών μετακινούνται σταδιακά νοτιότερα και η πίεση στα αναχώματα παραμένει στο «κόκκινο». Όπως δήλωσε στα Μακεδονικά Νέα ο Κωνσταντίνος Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων της ΠΑΜΘ, οι αυξημένες εισροές από τη βουλγαρική πλευρά και τον Άρδα, οδήγησαν ήδη σε ελεγχόμενη κατάκλιση 5.000–5.500 στρεμμάτων στο Πύθιο για να προστατευθούν οικισμοί, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια ανθρώπων και κατοικιών. Τι αναφέρει για την εξέλιξη των φαινομένων.