Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΒΕ και Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Ινδίας

Νέες προοπτικές συνεργασίας διανοίγονται για τις επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας με την τεράστια αγορά της Ινδίας, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Confederation of Indian Industry (CII) το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Ως δείγμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων είναι η πρόσκληση προς τον ΣΒΕ από το CII για συμμετοχή του σε επενδυτικό φόρουμ που διοργανώνει το CII το πρώτο εξάμηνο του 2020 και στο οποίο θα συμμετέχει ο ΣΒΕ ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής που θα διοργανωθεί ακριβώς για το σκοπό αυτό.

Η Confederation of Indian Industry (CII) είναι ο σπουδαιότερος φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης των επιχειρήσεων στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 1895 και αριθμεί περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις - μέλη. Μέλη της συνομοσπονδίας είναι 276 εργοδοτικές οργανώσεις που έχουν είτε περιφερειακή εμβέλεια είτε κλαδική εκπροσώπηση. Έτσι το CII είναι εκπρόσωπος περισσότερων από 300.000 ινδικών επιχειρήσεων, αριθμός που τονίζει τη σημασία και τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια με αντίστοιχες ινδικές.

Το CII διαθέτει 66 γραφεία - παραρτήματα στην Ινδία, 9 εκ των οποίων λειτουργούν ως «Κέντρα Αριστείας». Διαθέτει 10 γραφεία – παραρτήματα εκτός Ινδίας και συγκεκριμένα σε: Αυστραλία, Κίνα, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ιράν, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Συνεργάζεται με περισσότερους από 355 αντίστοιχους οργανισμούς όπως ο ΣΒΕ σε 126 χώρες στον κόσμο, αποτελώντας έτσι το σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία της Ινδίας και έναν από τους σπουδαιότερους οργανισμούς παγκοσμίως που προωθεί τις επενδυτικές συνεργασίες και το διεθνές εμπόριο.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων είναι το αποτέλεσμα της συναντίληψης των δύο φορέων για τις πολύ μεγάλες προοπτικές επενδυτικής και εμπορικής συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις των δύο χωρών.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κ. Αθανάσιο Σαββάκη και τον Mr. Dinesh Ramachandran, Chairman, CII Institute of Logistics Advisory Council, CII National Committee on Shipping & Logistics, παρουσία του Minister of State for Commerce & Industry of India, H.E. Mr. Hardeep Singh Puri.