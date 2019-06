Τρία βραβεία για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τρία βραβεία απέσπασε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 4 Ιουνίου με κεντρικό θέμα: «Συνέργειες, συνεργασίες και ευκαιρίες στις κεφαλαιαγορές».

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση ήταν: «Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2018» και «Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2018» ενώ για πρώτη φορά της απονεμήθηκε βραβείο «ATHEX Members, Best Country Research Team, 2019» καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα βραβεία της Τράπεζας παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μιχάλης Ανδρεάδης ο οποίος δήλωσε: «αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος και είναι μεγάλη τιμή για μας η βράβευση αυτή, η οποία αποτελεί και έμπρακτη ανταμοιβή της προσπάθειας των εργαζομένων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω για το έργο τους και τη συνέπεια τους».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 150 στελέχη εταιρειών, μεταξύ των οποίων στελέχη Χρηματιστηριακών και Εισηγμένων Εταιρειών, εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκπρόσωποι Φορέων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι Εταιρειών που συμμετέχουν στο ευρύτερο οικοσύστημα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του ATHEX Ecosystem Networking Event είναι να αναδείξει το γεγονός πως εταιρείες και φορείς, μέσα από τη συνεργασία και την κοινή στόχευση, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ΄ επέκταση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Khaled Waleed Al-Falah, Director, Business Development, M.A. Kharafi & Sons και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ και ο κ. André Küüsvek, Director, Local Currency and Capital Markets Development, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).