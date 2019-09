Ντ. Τραμπ για Fed: «Καλή απόφαση η μείωση επιτοκίων, αλλά άργησε»

Καλή απόφαση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την κίνηση της Fed να μειώσει τα επιτόκια, αλλά... άργησε όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Νομίζω ότι είναι καλή», είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Καλιφόρνια, ωστόσο «πιστεύω πως ειλικρινά έπρεπε να είχαν ενεργήσει ταχύτερα», σχολίασε.

Την Τετάρτη το βράδυ, μετά την ανακοίνωση της Fed ότι μειώνει τα επιτόκια κατά -0,25%, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος ζητούσε δραστική μείωση των επιτοκίων, αντέδρασε έντονα ενάντια στον πρόεδρο της Fed, Τζ. Πάουελ, γράφοντας στο Twitter: «Ο Τζέι Πάουελ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα απέτυχαν για άλλη μια φορά. Καθόλου κότσια, καμία λογική, κανένα όραμα! Φριχτός επικοινωνιακός τύπος!».

