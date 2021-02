To insurancemarket.gr μετακυλίει ολόκληρο το κέρδος από την ελάφρυνση της ασφαλιστικής εισφοράς, στους ίδιους τους υπαλλήλους

To insurancemarket.gr (CERTIFIED by Great Place to Work®), η κορυφαία υπηρεσία σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, έκλεισε το 2020 με μεγάλες επιτυχίες, νέα προϊόντα, σημαντικές διακρίσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες insurancemarket.gr, energy-market.gr και money-market.gr για να συγκρίνουν υπηρεσίες ασφάλειας, ενέργειας & χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η εταιρία έκλεισε την χρονιά με ανάπτυξη της τάξεως του 30% , εξοικονομώντας στα ελληνικά νοικοκυριά περισσότερα από 15 εκ. €*.

Το Insurancemarket.gr συγκαταλέγεται πλέον στους «Top 100 Game Changers», τις εταιρίες δηλαδή που αλλάζουν το «παιχνίδι» στην επιχειρηματική σκακιέρα στην Ελλάδα. Το The Port Global, μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρίες σε αναδυόμενες αγορές, επέλεξε το insurancemarket.gr μέσα στις επιχειρήσεις που «θριαμβεύουν» στον χώρο της τεχνολογίας και των marketplaces. Διακρίσεις που αποδεικνύουν ότι η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι ο δρόμος προς την επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία, την περίοδο Μάρτιος 2020 – Δεκέμβριος 2020, αύξησε το προσωπικό της κατά 16%. Το 2021, η εταιρία έχει στο πλάνο της 30 νέες προσλήψεις για να καλύψει ανάγκες στα τμήματα Τεχνολογίας, Business Intelligence, Marketing και Customer Experience.

«Στις αρχές Φεβρουάριο του 2020, λίγες εβδομάδες πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 στην Ελλάδα και πολύ πριν το πρώτο lockdown, επιλέξαμε να προστατέψουμε το προσωπικό μας δίνοντάς του τη δυνατότητα να δουλέψει εξ ολοκλήρου από το σπίτι (Remote Working), το οποίο εφαρμόζουμε μέχρι και σήμερα. Η επένδυση σε τεχνολογικές υποδομές διασφάλισε την άριστη λειτουργία της εταιρίας παρόλη την αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών μας, η οποία την περίοδο του lockdown τριπλασιάστηκε.» δήλωσε ο Μανώλης Μαρσέλλος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Αναγνωρίζοντας τη στήριξη και την προσπάθειά των εργαζομένων της εταιρείας τους τη χρονιά που πέρασε η διοίκηση της εταιρίας ανακοίνωσε σε όλους τους εργαζομένους ότι θα μετακυλήσει το κέρδος που θα έχει η ίδια από την ελάφρυνση της ασφαλιστικής εισφοράς, στους ίδιους τους υπαλλήλους.

«Η χρονιά που πέρασε ήταν μια από τις δυσκολότερες για όλο τον πλανήτη. Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Όμως παρά την κρίση, μείναμε ενωμένοι. Η προσήλωσή μας στην τεχνολογική υπεροχή, στην υψηλή αγοραστική εμπειρία του χρήστη και στις γρήγορες 100% online διαδικασίες, μας χάρισαν, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για το σύνολο των επιχειρήσεων, πολύ θετικά αποτελέσματα.» δήλωσε Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, CEO του insurancemarket.

*με βάση τη μέση τιμή εξοικονόμησης των ενεργών πελατών στα ετήσια συμβόλαια