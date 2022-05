Το almora PLUS αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της δυσπεψίας και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Η γνωστή σειρά almora PLUS εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της στην κατηγορία του γαστρεντερικού συστήματος με δύο νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πρόκειται για τα almora PLUS REFLUX NO BURN για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων δυσπεψίας* & καούρας και almora PLUS REFLUX REPAIR για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.



Σύμφωνα με μελέτες οι γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν μια από τις πιο συχνές ενοχλήσεις στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.1 Συγκεκριμένα, 1 στους 2 Έλληνες ταλαιπωρείται από γαστρεντερικές ενοχλήσεις.2 Μάλιστα, ο μηνιαίος επιπολασμός της Γαστροισοφαγικής Παλινδρoμικής Νόσου στην Ελλάδα ανέρχεται στο 38%1, γεγονότος που καθιστά ΓΟΠΝ μια από τις πιο συχνές διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος.2



Δυσπεψία; Καούρα; almora PLUS REFLUX NO BURN

Το almora PLUS REFLUX ΝΟ BURN είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη συνολική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της δυσπεψίας* & της καούρας. Το πλεονέκτημα του almora PLUS REFLUX ΝΟ BURN έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζει τοπική δράση στην περιοχή του στομάχου και του οισοφάγου χωρίς να απορροφάται στη συστηματική κυκλοφορία του αίματος.



Το almora PLUS REFLUX NO BURN έχει 3πλή δράση. Επαναφέρει το pH στο γαστρικό βλεννογόνο σε φυσιολογικά επίπεδα, προστατεύει το βλεννογόνο του στομάχου και ασκεί αντιοξειδωτική δράση. Η σύνθεσή του αποτελείται από κλινικά μελετημένα συστατικά και περιέχει φυτική χιτοζάνη, πηκτίνη, L-καρνιτίνη & Ν-ακετυλοκυστείνη και οξείδιο του μαγνησίου.



Διατίθεται σε συσκευασία των 30 μασώμενων δισκίων και είναι κατάλληλο για ενήλικες.

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση; almora PLUS REFLUX REPAIR

Το almora PLUS REFLUX REPAIR είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Το πλεονέκτημα του almora PLUS REFLUX REPAIR είναι ότι προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της παλινδρόμησης** αλλά και της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου (ΓΟΠΝ), με τριπλή δράση. Προσφέρει ολιστική προστασία στο βλεννογόνο του οισοφάγου και του στομάχου μέσω της δημιουργίας ενός "φιλμ". Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που βοηθά στην αποφυγή γαστρικών φλεγμονών λόγω οξειδωτικού στρες. Ρυθμίζει το pH του στομάχου. Η σύνθεσή του αποτελείται από κλινικά μελετημένα συστατικά και περιέχει Αλόη Βέρα, Fucus Vesiculosus & Undaria Pinnatifida, Κιτρικό κάλιο & Ανθρακικό μαγνήσιο.



Διατίθεται σε συσκευασία των 20 φακελίσκων μιας δόσης με υγρό περιεχόμενο και είναι κατάλληλο για ενήλικες.



Τα almora PLUS REFLUX ΝΟ BURN και REFLUX REPAIR κυκλοφορούν με την υπογραφή ποιότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, που αποτελεί συνώνυμο του αξιόπιστου Ελληνικού Φαρμάκου εδώ και 57 χρόνια. Η κυκλοφορία τους έρχεται να προστεθεί στη σειρά προϊόντων almora PLUS, που μετρούν περισσότερα από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη κάθε ελληνικής οικογένειας.

*(μη ειδικής)

** γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης