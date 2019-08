Τι μήνυμα στέλνει ο έλεγχος του 26,5% της Mytilineos από τον Ευ. Μυτιληναίο 

Του Γιώργου Φιντικάκη



Κίνηση που σηματοδοτεί τις ισχυρές προοπτικές της εταιρείας, μαζί με την προεξόφληση θετικών νέων στην ελληνική οικονομία, δείχνει η απόφαση του επιχειρηματία Ευ. Μυτιληναίου να αυξήσει στο 26,5% το ποσοστό του στην Mytilineos, εξαγοράζοντας το μερίδιο του αδελφού του Γιάννη.



Η απόφαση απόκτησης από τον Ευ. Μυτιληναίο των 19,2 εκατ. μετοχών που κατείχε ο Ι. Μυτιληναίος, ανεβάζει στο 26,5% το ποσοστό που κατέχει πλέον ο πρώτος στην εισηγμένη εταιρεία, ενώ έρχεται ως επιστέγασμα του μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού που έλαβε χώρα το 2017.



Ταυτόχρονα «κουμπώνει» με τις κινήσεις που είχε εξαγγείλει ήδη από το 2018 ο ίδιος ο επιχειρηματίας στο μέτωπο της εταιρικής διακυβέρνησης: Εδώ και ένα χρόνο, εκ των 11 συνολικά μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, τα επτά είναι πλέον ανεξάρτητα, και προέρχονται από τομείς όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, το real estate και το ΙΤ, ενώ μόνο ένα προέρχεται από την οικογένεια Μυτιληναίου.



Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η κίνηση πώλησης των μετοχών του Ι. Μυτιληναίου στον Ευάγγελο, έναντι τιμήματος κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, στέλνει το μήνυμα ότι ο μεν πρώτος στρέφεται πλέον εξ ολοκλήρου στον κλάδο της ναυτιλίας, ενώ ο δεύτερος εστιάζει όλο και περισσότερο στις παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις. Όσο για το τάιμινγκ της εξαγοράς, οι ίδιες πηγές, το συσχετίζουν με τις ολοένα και πιο δυναμικές προοπτικές της εταιρείας στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα που δημιουργεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην βουτιά των αποδόσεων στα ομόλογα και στις αγορές.



Πως έγινε η μεταβίβαση των μετοχών



Στο αμιγώς διαδικαστικό σκέλος της μεταβίβασης των μετοχών, σύμφωνα με την ενημέρωση την Παρασκευή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD. Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έπειτα από τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.



EBITDA στα 360 εκατ. ευρώ



Σε πρόσφατη έκθεση για την Mytilineos, η συμβουλευτική εταιρεία EDISON περιέγραφε τις κινήσεις που ενισχύουν τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, κάνοντας μνεία στην διεύρυνση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου με περισσότερες εκ των μία πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στην επένδυση ύψους 300 εκ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας για την κατασκευή του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (ισχύος 826 MW).



Η έναρξη των πρώτων έργων αναμένεται το φθινόπωρο καθώς στα μέσα Ιουλίου η Mytilineos είχε ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την General Electric για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού της νέας μονάδας.



Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της EDISON, τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης για το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019, θα δείξουν ετήσια αύξηση 23% στα EBITDA (εκτιμά τη διαμόρφωσή τους στα 178 εκατ. ευρώ), με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (power & gas) να αποτελούν τον βασικό παράγοντα της ανόδου. Στο τέλος, μάλιστα του 2019, η συμβουλευτική εταιρεία εκτιμούσε πως το 26% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Mytilineos θα προέρχεται από την ενέργεια. Έτσι, τα συνολικά EBITDA της Mytilineos για φέτος θα ανέλθουν στα 360 εκατ. ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της EDISON.