The Show Must Go On, η νέα αθλητική εκπομπή του SPORT 24 με τον Παντελή Διαμαντόπουλο

To νέο σύγχρονο και πρωτοποριακό αθλητικό στούντιο live εκπομπών του SPORT 24, υποδέχεται τον Παντελή Διαμαντόπουλο και την καθημερινή εκπομπή The Show Must Go On.

Ο Παντελής Διαμαντόπουλος, παίρνει θέση στο studio και καλωσορίζει το πιστό κοινό του στη νέα αθλητική συνήθεια που έρχεται αποκλειστικά στο SPORT 24, καθημερινά 12:00-14:00. Με το δικό του μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο θα σχολιάζει την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και απολαυστικές συνεντεύξεις με τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού.

Το SPORT 24, συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του video content, με σταθερό περιεχόμενο, νέες εκπομπές και projects, που έχουν σκοπό την ενημέρωση και παράλληλα τη διασκέδαση του κοινού, μόνο αθλητικά.

Η εκπομπή The Show Must Go On θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του player του SPORT 24 και του YouTube channel, τόσο σε Web, Mobile αλλά και Smart TV περιβάλλον.

The Show Must Go On, καθημερινά 12:00-14:00.