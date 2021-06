Τεχνολογικό hub δημιουργεί στην Ελλάδα η εταιρεία πιστοποίησης PeopleCert

Ως ημέρα-σταθμό της τελευταίας 20ετίας για την εταιρεία πιστοποίησης PeopleCert χαρακτήρισε την χθεσινή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Βύρων Νικολαΐδης κατά την οποία ανακοινώθηκε η εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της βρετανικής εταιρείας AXELOS Limited, έναντι τιμήματος 450 εκατ. ευρώ (380 εκατ. στερλίνες) που συνιστά μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έκανε ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια.

Η AXELOS είναι μια εταιρεία κοινοπραξίας (joint venture) που δημιουργήθηκε το 2013 από το υπουργικό συμβούλιο (Cabinet Office) εκ μέρους της κυβέρνησης (HMG) στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L), για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) και των ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2 και ITIL. Σημειώνεται ότι η PeopleCert συνεργάζεται με την AXELOS από τη σύστασή της το 2014 και από το 2018 αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της για τη διάθεση των προγραμμάτων της παγκοσμίως.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε εχθές κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου ο κ. Νικολαϊδης, πρόκειται για μια εξαγορά ορόσημο τόσο για την PeopleCert, η οποία εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στην πιστοποίηση διαχείρισης έργων και ψηφιακών υπηρεσιών, όσο και για την Ελλάδα στην οποία δημιουργείται ακόμα ένα τεχνολογικό hub.

Πέρα από την αύξηση των θέσεων εργασίας που αναμένεται, η Ελλάδα θα επωφεληθεί και σε επίπεδο τεχνογνωσίας σε μια κομβική στιγμή κατά την οποία επιχειρείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της. Ο κ. Νικολαϊδης χαρακτήρισε επίσης κρίσιμο το γεγονός πως η εταιρεία παρότι μεγαλώνει το διεθνές αποτύπωμά της, διατηρεί στην Ελλάδα την έδρα και τον βασικό παραγωγικό της πυρήνα δίνοντας ευκαιρίες απασχόλησης στο υψηλής κατάρτισης επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Νικολαϊδης στους εργαζόμενους της εταιρείας σημειώνοντας ότι στις αρχές του 2020 η PeopleCert απασχολούσε περί τα 300 άτομα. Στις αρχές του 2021 οι εργαζόμενοι έφταναν τους 500 και πλέον είναι πάνω από 700 ενώ στόχος είναι να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Συμπλήρωσε επίσης, ότι «ποσοστό 80 με 85% του προσωπικού της PeopleCert απασχολείται στην Ελλάδα. Έχουμε επιλέξει, παρά το ότι είμαστε ελληνική πολυεθνική εταιρεία, η βάση λειτουργίας μας να είναι στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να απασχολούμε Έλληνες εργαζόμενους.

Επίσης, ποσοστό 97 με 98% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και περίπου οι μισοί από αυτούς διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά. Δεν δημιουργούμε απλά θέσεις εργασίας αλλά εξαιρετικά καλές θέσεις στον χώρο της τεχνολογίας» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του τιμήματος ο κ. Νικολαΐδης διευκρίνισε ότι η PeopleCert θα καταβάλει 380 εκατ. στερλίνες στον πωλητή και για τον λόγο αυτό θα εκδώσει ευρωομόλογο 250 εκατ. λιρών, με την συνδρομή της Morgan Stanley. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια που θα καταβάλλει η PeopleCert καθώς επίσης και η FTV Capital, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα αποκτήσει μερίδιο μειοψηφίας (20%) στην PeopleCert. Η FTV Capital είναι μια εταιρεία επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου που συνεργάζεται με καινοτόμες εταιρείες στο χώρο της τεχνολογίας με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης τους από το 1998. Σημείωσε επίσης, ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των μετόχων και πιστωτών της εισηγμένης Capita και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις και εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου

Σχολιάζοντας τη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, μετά την εξαγορά, τόνισε ότι αναμένεται «πολύ σημαντική αύξηση μεγεθών στο EBITDΑ της εταιρείας ενώ σε επίπεδο turnover δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Ωστόσο, θα είναι σε εννιαψήφιο νούμερο».

Κληθείς να σχολιάσει το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα μετά την πανδημία, ο κ. Νικολαϊδης υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα έχει γίνει ξανά επενδυτικός προορισμός και οι ξένοι επενδύουν» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Η PeopleCert την τελευταία εξαετία βρισκόταν στο στόχαστρο δεκάδων ξένων επενδυτών που ήθελαν να επενδύσουν στην εταιρεία. Ωστόσο, όταν μας παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία επιλέξαμε την FTV Capital, με έδρα τις ΗΠΑ για να προχωρήσουμε σε εξαγορά».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έρχονται ξένοι επενδυτές και ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα αλλά «πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά, όχι μόνο να πουλάμε αλλά και να αγοράζουμε. Εμείς, ως PeopleCert, δίνουμε το στίγμα ως μια ελληνική εταιρεία που υλοποιεί στο εξωτερικό μια πολύ μεγάλη εξαγορά».

Σε ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο εισόδου της εταιρεία στο Χρηματιστήριο ο κ. Νικολαιδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λέγοντας ότι η PeopleCert είναι έτοιμη να προχωρήσει εφόσον ληφθεί η απόφαση, έσπευσε ωστόσο να ξεκαθαρίσει πως δεν σχεδιάζεται κάτι άμεσα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020, η PeopleCert ολοκλήρωσε την εξαγορά της International Association of Six Sigma Certification (IASSC), της παγκόσμιας επαγγελματικής Ένωσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση των προτύπων Lean Six Sigma. Στον χώρο των πιστοποιήσεων πληροφορικής παγκοσμίως είναι ανάμεσα στους δύο με τρεις μεγάλους παίκτες του χώρου ενώ στο σύνολο των πιστοποιήσεων βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα.