Τεχνική Ολυμπιακή: Από τις κατασκευές στα βαθιά νερά της ναυτιλίας

Πλήρη αλλαγή πλεύσης έχει χαράξει η Τεχνική Ολυμπιακή ρίχνοντας σημαντική ρευστότητα από τα κεφάλαια που άντλησε από την πώληση του Πόρτο Καρράς στα «βαθιά νερά» της ναυτιλίας με έμφαση στην αγορά των container.

Η εταιρεία από τον Οκτώβριο έως τώρα έχει ρίξει στην συγκεκριμένη αγορά περί τα 10 εκατ. ευρώ με την αγορά μέσω της T.O. Shipping Ltd της εταιρείας που ίδρυσε πέρυσι με έδρα την Κύπρο και η οποία ανήκει κατά 100% στην T.O. International Holding Ltd., εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Στέγγου, ποσοστά σε 6 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Πλοία, τα οποία ανήκουν βάση της δυναμικότητάς τους, στην μεσαία κατηγορία την επονομαζόμενη Feeder και δρουν συμπληρωματικά στα mother ships που μπορούν και μεταφέρουν μέχρι και 20.000 TEU, κάτι που ωστόσο δεν μειώνει την δυναμική τους μιας και η αγορά των container βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στις κερδισμένες της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η αγορά ωστόσο, περιμένει να διαφανεί αν οι νέες δραστηριότητες θα ευοδωθούν και αν θα καταφέρουν να φέρουν την οικογένεια Στέγγου στους κερδισμένους του επιχειρείν, αφήνοντας πίσω τις ζημιογόνες χρήσεις.

Ο όμιλος ήδη από το καλοκαίρι έχει ανακοινώσει ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος στην συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στο Real Estate – Investment and / or Development.

Ειδικότερα μέσω αυτών των κινήσεων στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με τη τρέχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.

Είχε ανακοινώσει δε την ίδρυση των θυγατρικών Τ.Ο. Shipping Ltd. και PFC Premier Finance Corporation Ltd., με την πρώτη να έχει συσταθεί ως 100% θυγατρική της T.O. International Holding Ltd., η οποία όπως όλα δείχνουν πρόκειται να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Στόχος της ίδρυσης των δύο εταιρειών ήταν από την πρώτη στιγμή με βάση παράγοντες της αγοράς, αφενός να αποκτήσει κάποια δραστηριότητα και αφετέρου να κατορθώσει να καταγράψει κέρδη μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσής του.

Με τις κινήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί αλλά και την επέκταση του Ομίλου και στην αγορά των κόκκινων δανείων, καθίσταται σαφές ότι το μέλλον της Τεχνικής Ολυμπιακής δεν θα καθορίζεται από τις κατασκευές, καθώς η στρατηγική του ομίλου προβλέπει την κατά περίπτωση αξιολόγηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα παραχώρησης εκμετάλλευσης. Είναι σαφές ότι στην παρούσα περίοδο, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα, υφίστανται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στον κλάδο του τουρισμού, όσο και στον κλάδο των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Όσον αφορά τις συμμετοχές σε πλοία το καλεντάρι των συμμετοχών της εταιρείας έχει ως εξής :

Τον Οκτώβριο η T.O. Shipping απέκτησε έναντι 1,54 εκατ. δολαρίων συμμετοχή με ποσοστό 15% στην εταιρεία AKITETA MARINE LLC, η οποία εξαγόρασε το containerships RIO BLACKWATER κατασκευής 2000, το οποίο μετονομάστηκε σε ZOI.

Το Νοέμβριο του 2020 η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε τη συμμετοχή της T.O. Shipping με ποσοστό 15% σε τρεις εταιρείες που απέκτησαν αντίστοιχα τρία containerships.

Πρόκειται για την ΚΙΜΙ Maritime LLC με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, η οποία απέκτησε το χωρητικότητας 6.700 teu, κατασκευής 1998 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, που θα μετονομαστεί σε MARIANNA I και την εταιρεία KALMAR Maritime LLC που εξαγόρασε πλοίο χωρητικότητας 6.320 teu, κατασκευής 1998, επίσης με σημασία Λιβερίας, που θα μετονομαστεί σε AKITETA.

Επίσης, η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Στέγγου συμμετείχε στην KITHIRA MARITIME η οποία απέκτησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 6.000 teu που κατασκευάστηκε το 2001 και επρόκειτο να μετονομαστεί σε Tonsberg, έναντι 1,25 εκατ. δολάρια.

Τέλος, πριν από λίγες ημέρες η Τ.Ο. Shipping προχώρησε στη συμμετοχή της με ποσοστό 15% στην εταιρεία STAMATIS B Maritime, η οποία εξαγόρασε containership χωρητικότητας 4,226 teu που κατασκευάστηκε το 2004 και μετονομάστηκε σε Stamati B. Η ναυτιλιακή κατέβαλε για τη συμμετοχή 1,84 εκατ. δολάρια.

Σε οικονομικό επίπεδο βέβαια με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εννεαμήνου από την εταιρεία, η στροφή δεν έχει ακόμη γίνει καθώς στο συγκεκριμένο διάστημα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε 47,2% στο εξεταζόμενο διάστημα για να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 285.000 ευρώ, καταγράφοντας ζημιές.