Τα μεγάλα projects αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας

Με επενδύσεις δισ. ευρώ με κορωνίδα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το mega project του Ελληνικού, την αναβάθμιση των αεροδρομίων, την ανάπτυξη υποδομών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, η εικόνα της χώρας αναμένεται να αλλάξει άρδην στην επόμενη πενταετία με επταετία όπως αναφέρθηκε στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών από εκπρόσωπους των κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων.

Οι οικιστικές αναπλάσεις που έχουν δρομολογηθεί και εκείνες που έρχονται, τα μεγάλα έργα υποδομών, το Ελληνικό, τα μεγάλα τουριστικά Project, τα νέα αεροδρόμια, η υλοποίηση των έργων της Αθηναϊκής Ριβιέρας από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο αποτελούν μεταξύ άλλων τα συστατικά που μπορούν να αναδείξουν την επόμενη δεκαετία ως τη σημαντικότερη για την ανάπτυξη και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποι των κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων καθώς και φορείς που εμπλέκονται με τον τουριστικό κλάδο στο πλαίσιο διεξαγωγής του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Επενδύσεις πολλών δισ. ευρώ που μπορούν να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των τουριστών της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται, στα μεγάλα projects που θα γίνουν στο παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας, στη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, που σύμφωνα με τον Γιώργο Χρυσικό CEO της Grivalia Hospitality, μπορούν στην επόμενη πενταετία να τριπλασιάσουν τα 7 εκατομμύρια τουριστών της πρωτεύουσας, αλλάζοντας παράλληλα και το μίγμα τους.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου έκαναν λόγο για «ιστορική ευκαιρία» ανάδειξης της χώρας ως απόλυτο τουριστικό προορισμό μέσω ανωτέρω επενδύσεων αλλά και του επενδυτικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είναι πολλαπλάσια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κλάδου ήταν εμφανές ότι πλέον η χώρα πρέπει να κερδίσει όχι μόνο το στοίχημα της αύξησης του αριθμού των τουριστών αλλά μέσα από την ανάπτυξη των υποδομών στην πρωτεύουσα αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και την προσέλκυση ειδικών μορφών τουρισμού υψηλών απαιτήσεων.

Οσον αφορά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της DIMAND, αναφέρθηκε στον Πύργο του Πειραιά ως ένα από τα σημαντικά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε ήταν μια «μούμια» εδώ και 50 χρόνια.

«Ένα έργο που εκπονεί η Dimand μαζί με την EBRD και την Prodea έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής και μέσα στο α’ εξάμηνο του 2023 εκτιμούμε ότι θα ζωντανέψει και πάλι το υψηλότερο κτίριο στην πρωτεύουσα, μέχρι να γίνουν οι Πύργοι στο Ελληνικό».

Εξίσου σημαντικές για τον ίδιο θεωρούνται οι αναπλάσεις δύο πλαζ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η μία με ανάδοχο την Grivalia και η άλλη με τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου, ενώ εκτίμησε ότι «στα επόμενα 5-7 χρόνια στα 22 χιλιόμετρα του παραλιακού μετώπου αλλά και ατα 50 χιλιόμετρα μέχρι το Σούνιο, που είναι και το φυσικό κομμάτι του παραλιακού μετώπου, τα έργα που θα γίνουν θα δώσουν κάτι μοναδικό στην Αθήνα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ».

Ο κ. Ανδριόπουλος σημείωσε δε ότι πέρα του Παραλιακού μετώπου σημαντική θεωρείται η ανάπλαση του ΟΑΚΑ και η αξιοποίηση και ανάπλαση 42.000 στρεμμάτων του κτήματος Τατοΐου και η διασύνδεση με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, έναν «θησαυρό με πάνω από 250 χιλιόμετρα φυσικών μονοπατιών και με εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες ή που υπολειτουργούν».

Στάθηκε δε στις επενδύσεις που γίνονται στη δυτική είσοδο αλλά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, όπου 3.500 στρέμματα θα αποτελέσουν την φυσική επέκταση της πόλης ενώ για την Πάτρα ευχήθηκε «να ρίξει τα κάγκελα του λιμανιού και να ενοποιηθεί με την πόλη, να αποκτήσει επιτέλους έτσι παραλιακό μέτωπο».

Ως σημαντικός πρεσβευτής των έργων που «τρέχουν» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Γιώργος Χρυσικός, CEO της Grivalia Hospitality, τόνισε ότι «η εταιρεία μας είδε μια αδυναμία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που δεν προσέφερε υποδομές high end τουρισμού. Εμείς εστιάσαμε σε τέτοιες επενδύσεις, είτε με ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδομών, είτε με αναβιώσεις υφιστάμενων χώρων».

Αναφέρθηκε δε στο project στα Αστέρια Γλυφάδας όπου η εταιρεία αναπτύσσει σε έκταση που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο ένα υπερπολυτελές θέρετρο το οποίο όπως επισήμως ανακοίνωσε θα «τρέχει» η αλυσίδα One and Only.

Με στόχο δε να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο καλοκαίρι το κόστος κατασκευής έφθασε στα 110 εκατ.ευρώ.

Δίνοντας το στίγμα των μεγάλων project που έχει η Grivalia σε εξέλιξη ο Γ. Χρυσικός αναφέρθηκε σε μια επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ που θα ξεκινήσει η Grivalia στη Μύκονο για τη δημιουργία υπερπολυτελούς θερέτρου σε συνεργασία με παγκόσμια ξενοδοχειακή αλυσίδα, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη όπου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, στη λεωφόρο Νίκης, η εταιρεία πήρε ένα εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό (Όλυμπος Νάουσα) και θα το θέσει πάλι σε λειτουργία, ανανεωμένο, στα τέλη του χρόνου.

Την εκτίμηση ότι οι επενδύσεις στα 20 χιλιόμετρα από τον Πειραιά έως τη Βουλιαγμένη αναμένεται να φθάσουν στα 2,5 δισ. ευρώ έκανε ο Μανώλης Σιγάλας, αντιπρόεδρος & CEO της Hill International για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης, αναλύοντας ότι αυτό σημαίνει επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και άνω ανά χιλιόμετρο.

Στην τοποθέτηση του ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας του ΟΛΠ προκειμένου να μπορεί να φιλοξενεί mega κρουαζιερόπλοια, την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, την κατασκευή της μαρίνας Αλίμου αλλά και της μαρίνας Βουλιαγμένης και πάνω απ' όλα το «project των projects» όπως αποκάλεσε το Ελληνικό.

Ο κ. Σιγάλας αναφέρθηκε εκτενώς και στις επενδύσεις που γίνονται σε αεροδρόμια και πιο συγκεκριμένα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, για το οποίο υπογράμμισε ότι «η χρηματοδότηση έχει συνδεθεί με την αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου του Ηρακλείου», καθώς επίσης στα 23 περιφερειακά αεροδρόμια και την ανάπτυξη του «Ελ. Βενιζέλος», ένα project μισού δισ. ευρώ το οποίο θα είχε ήδη ξεκινήσει εάν δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού.

Σχετικά με τα αεροδρόμια, ο Γιώργος Βήλος, γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece υπογράμμισε την πολύ σημαντική συμβολή που έχουν για το συνολικό ελληνικό τουριστικό προϊόν σημειώνοντας ότι η Fraport επένδυσε πάνω από 500 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 14 αεροδρομίων, τονίζοντας ότι «πλέον έχουμε υπερσύγχρονα αεροδρόμια με επαρκείς χώρους και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, προσφέροντας ευχάριστη και ανεμπόδιστη ταξιδιωτική εμπειρία. Πέραν του αισθητικού σκέλους και της εξυπηρέτησης, αυξήθηκε και η χωρητικότητα των αεροδρομίων, μπορούμε να υποσχόμαστε περισσότερα δρομολόγια». Ο ίδιος δε ανέφερε ότι είναι σημαντική η διασφάλιση της υπαρξης υποδομών υγείας, επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας με την ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων αλλά και έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Σε τρεις βασικές προκλήσεις αναφέρθηκε ο Θανάσης Καραγιάννης, chief investment officer της Prodea Investmens, που αφορούν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάδειξη της υπεραξίας που κρύβουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις του τουρισμού αλλά και στην διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης. Ο ίδιος δε αναφέρθηκε στην πρόσφατη επένδυση της εταιρείας, ύψους 140 εκατ. ευρώ, στην Κύπρο (Parklane) αυξάνοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο στα 300 εκατ., ενώ πρόσθεσε ότι «στην Ελλάδα δίνουμε έμφαση όχι μόνο σε πολυτελή θέρετρα αλλά και στην ανανέωση του υφιστάμενου στοκ.

Τέλος, κοινός τόπος των συνομιλητών ήταν ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι σημαντική καθώς πολλοί πλέον τουρίστες επιλέγουν τους προορισμούς τους με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους.