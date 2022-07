Σπουδαίες διακρίσεις για την ΙΚΕΑ στα Lenovo RetailBusiness Awards 2022

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των σημαντικών βραβείων του κλάδου κατακτώντας τρεις μεγάλες διακρίσεις στα Lenovo RetailBusiness Awards, τον μακροβιότερο και μεγαλύτερο θεσμό του ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Η εταιρεία διακρίθηκε με Silver βραβείο στις κατηγορίες Retail Campaign, Best Retailer Marketing Teams Of The Year και Best Retailers’ Mobile Apps.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια «Μια καινούργια, καλύτερη μέρα ξεκινάει από το σπίτι», που δημιουργήθηκε από την ΙΚΕΑ σε συνεργασία με την Ogilvy και αναδεικνύει τις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κατέκτησε το 2ο βραβείο στην κατηγορία Retail Campaign.

Ακόμα, η ομάδα της ΙΚΕΑ διακρίθηκε με Silver βραβείο στη νέα κατηγορία του θεσμού Best Retailer Marketing Teams Of The Year, η οποία επιβραβεύει τις ομάδες marketing που αναπτύσσουν και υλοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάδειξη και την επικοινωνία του brand.

Τέλος, στην κατηγορία Best Retailers’ Mobile Apps, η ΙΚΕΑ απέσπασε το 2ο βραβείο για το IKEA Greece app χάρη στο συνολικό user experience, την καινοτομία, τη λειτουργικότητα αλλά και το design και την αισθητική του.

Τα Retail Business Awards αποτελούν τον μακροβιότερο και μεγαλύτερο θεσμό για τον χώρο του Ελληνικού Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας, επιβραβεύοντας ανθρώπους, επιχειρήσεις και πρακτικές που ξεχωρίζουν και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τον κλάδο.