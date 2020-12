Prodea Investments: Πώληση του 41% της κυπριακής Vibrana Holdings στο YODA Group

Την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης του 41% της εταιρείας Vibrana Holdings Ltd στον κυπριακό όμιλο YODA Group του Ιωάννη Παπαλέκα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο η Prodea Investments. H Vibrana Holdings Ltd είναι κάτοχος του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ακινήτου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει ποσοστό 49% στη Vibrana Holdings Ltd και η Flowpulse Ltd, που ανήκει στην Invel Real Estate, ποσοστό 10%. Το τελικό τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών θεωρώντας ως αξία ακινήτου 61,3 εκατ. και θα προσαρμοστεί κατά το ποσοστό που θα μεταβιβαστεί, λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία της ενοποιημένης οικονομικής θέσης της Vibrana Holdings Ltd την 31.12.2020.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 30.03.2021.