Πώς θα ανοίξει η αγορά και οι μεγάλοι παίχτες του retail – Η αύξηση των καταθέσεων και η θεωρία του… «ελατηρίου»

Η κυβέρνηση αποφάσισε το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα και η αγορά προετοιμάζεται πυρετωδώς για το σταδιακό άνοιγμά της. Η συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης που έχουν υλοποιηθεί και σχεδιαστεί για το μέλλον δημιουργούν βάσιμες ενδείξεις πως τόσο οι μεγαλύτεροι «παίχτες» της αγοράς, όσο και οι μικρομεσαίοι, θα καταφέρουν να εξέλθουν από την πανδημική κρίση, σίγουρα όχι αλώβητοι, αλλά… «σοφότεροι».

Η πανδημία του κορωνοϊού επιτάχυνε τις τεχνολογικές εξελίξεις και έστω και βιαίως, ανάγκασε την αγορά να αναπτύξει περαιτέρω το διαδικτυακό εμπόριο, ενώ οι μεγαλύτεροι retailers σχεδιάζουν νέες επενδύσεις, με απώτερο στόχο να ενισχύσουν τις υποδομές τους για την παράδοση προϊόντων που παραγγέλνονται μέσω.... e-commerce.

Eπιστρέφοντας στο σήμερα, η αγορά είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, ενώ απεύχεται νέο πισωγύρισμα, με το κλείσιμο εκ νέου των καταστημάτων. «Το μέτρο του ανοίγματος του λιανεμπορίου είναι πολύ θετικό και δημιουργεί αισιοδοξία στους εμπόρους της χώρας. Γίνεται σαφές πως με τη συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος θα προχωρήσουμε σταδιακά σε μία επιστροφή στην κανονικότητα» δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και προσθέτει πως «στόχος μας είναι να καλύψουμε το 80% του τζίρου του 2019, δηλαδή να δούμε μια επιστροφή στην κανονικότητα, έστω σταδιακά. Η αγορά με το click away και το click inside λειτούργησε και αναμένουμε να λειτουργήσει και τώρα».

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης σημειώνει πως «πρόκειται για ένα θετικό βήμα και θα υπάρξει ωστόσο μια δύσκολη περίοδος στο μέλλον. Αυτό που είναι καίριας σημασίας είναι να τηρηθούν τα μέτρα με σοβαρότητά. Είναι στιγμή ευθύνης για όλους μας και δεν θα ήθελα να κλείσουμε όπως η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Είναι πλήγμα και πιστεύω γρήγορα οι περιοχές που έκλεισαν να ανοίξουν εκ νέου».

Η αύξηση των καταθέσεων και η θεωρία του …ελατηρίου

Είναι δεδομένο πως η πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει ανασφάλεια σε ένα μέρος του πληθυσμού που έχει τεθεί σε αναστολή. Ωστόσο παρατηρείται το εξής φαινόμενο που στην αγορά του λιανεμπορίου ονομάζεται «ελατήριο» . «Αν παρατηρήσουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη παρατηρούμε πως οι καταθέσεις αυξάνονται. Αυτό σημαίνει πως έχει δημιουργηθεί λίπος στην κοινωνία, και έτσι αναμένουμε αύξηση της κατανάλωσης στην αρχή του ανοίγματος.

Αργότερα θα υπάρξει ίσως κάμψη, ενώ θα πρέπει να αναφερθούμε πως εκτός από την αύξηση των καταθέσεων των πολιτών, υπάρχουν και εκείνοι που ζουν στην ανασφάλεια» υπογραμμίζει ο Σταύρος Καφούνης. Από τη μεριά του ο Γιώργος Καββαθάς επισημαίνει πως «αναμένουμε να αυξηθεί η κατανάλωση καθώς οι καταναλωτές για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν κάνει αγορές, επομένως αναμένουμε σημαντική αύξηση κατανάλωσης. Κάτι που παρατηρήσαμε και στο προηγούμενο άνοιγμα της αγοράς».

Πηγές από τον όμιλο Fourlis σημειώνουν πως «μακροοικονομικά υπάρχει η τάση για αύξηση των αγορών και της κατανάλωσης, καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις και το ιδιωτικό χρέος μεταφέρεται στο δημόσιο. Περιμένουμε αύξηση της κατανάλωσης, αλλά σε αυτό το στάδιο μιλάμε για μία ενδιάμεση κατάσταση». Με τη σειρά τους πληροφορίες από το Πλαίσιο κάνουν λόγο για αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα τεχνολογίας, καθώς όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ αναμένουν αύξηση της κατανάλωσης το προσεχές διάστημα. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση των καταθέσεων, αλλά και στην αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών.

Πώς ανοίγουν Jumbo, IKEA, Intersport, Praktiker, Πλαίσιο, Public

Η Jumbo πρόκειται να ανοίξει όλα της τα καταστήματα εκτός από αυτά των Σπάτων, του Αμαρουσίου στο Avenue, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Οι αγορές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για 1 άτομο, ενώ λόγω του περιορισμού των 20 ατόμων στις περιοχές που είναι στο «βαθύ κόκκινο» τα ραντεβού εντός του καταστήματος δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 λεπτά.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Jumbο αυτός είναι ο εξής: Αφού υπάρξει ραντεβού, θα ακολουθήσει άμεσα email επιβεβαίωσης και 2 ώρες πριν το ραντεβού θα αποσταλεί email & sms υπενθύμισης του ραντεβού. Αν το ραντεβού είναι σε λιγότερο από 2 ώρες θα αποσταλεί άμεσα email & sms επιβεβαίωσης.

«Τα ΙΚΕΑ ανοίγουν με Click Away, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Αντίθετα, τα Intersport θα λειτουργήσουν με ραντεβού» αναφέρουν πηγές της Fourlis. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «ελπίζουμε σε αύξηση της κατανάλωσης και της ζήτησης».

Το Πλαίσιο θα ανοίξει με ραντεβού για να αγοράζουν οι καταναλωτές ό,τι θέλουν με το μοντέλο click inside και με ραντεβού. Επίσης, θα λειτουργήσει και η υπηρεσία click away. Τόσο από πηγές από το Πλαίσιο, όσο και από τον όμιλο Fourlis σημειώνουν πως «πρόκειται για μία ενδιάμεση κατάσταση, και με το άνοιγμα με click away και click inside σε συνδυασμό με το ecommerce, αποκαθίσταται ένα μέρος της προ πανδημίας κίνησης στα καταστήματα». Τα Praktiker από τη μεριά τους θα ανοίξουν αύριο μέσω του click in shop , όσο και του click away, εκτός βέβαια από τις περιοχές που θα παραμείνουν κλειστές.

Τα Public ξεκινούν επίσης από σήμερα Δευτέρα 5 Απριλίου με τη διαδικασία των προγραμματισμένων ραντεβού για clicκ inside και click away, όπως και το Leroy Merlin,

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ επιτρέπεται «η λειτουργία των εμπορικών κέντρων (mall) ων εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop) μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς / προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)».



Τα μέτρα που θα τηρούνται

Τα υποχρεωτικά μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς επιτάσσουν την ύπαρξη ενός ατόμου ανά 25 τ.μ., την απόσταση 1,5 μέτρων των καταναλωτών κατά την αναμονή τους στα ταμεία και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επίσης, η αγορά θα ανοίξει με τα καταστήματα να διαθέτουν στην πλειονότητά τους, αντισηπτικά, ενώ οι συχνές απολυμάνσεις του χώρου έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό τους πλαίσιο λειτουργίας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην αγορά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και αφού συνεχίζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες πως υπάρχει φως στο…τούνελ. Η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ, ενώ η αγορά ετοιμάζεται να ανοίξει τηρώντας αυστηρά τα μέτρα και με υπευθυνότητα να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές. Αυτό είναι το στοίχημα του παρόντος και αναμένεται να κερδηθεί.