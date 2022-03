P&O Ferries: Απολύει 800 εργαζόμενους και σταματά τα δρομολόγια

Η P&O ferries ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι όλα τα δρομολόγια της σταματούν ενόψει μίας «σημαντικής ανακοίνωσης».

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας μέσω της Μάγχης, ενώ έχει σημαντική παρουσία σε μεγάλα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία είπε ότι καμία υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει «τις επόμενες ημέρες» και συμβούλευσε όσους είχαν ήδη κάνει κράτηση να χρησιμοποιήσουν άλλες υπηρεσίες.

Regretfully, P&O Ferries services are unable to run for the next few hours. Our Port Teams will guide you and travel will be arranged via an alternative operator.



We apologise for the inconvenience this will have on your journey plans.