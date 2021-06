OTE: Επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού με τη μετοχή να πιάνει υψηλό 13 ετών

Σε επιταχυντή του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας εξελίσσεται ο όμιλος ΟΤΕ, ο οποίς θέτει νέους φιλόδοξους στόχους το 2021 για την επέκταση των οπτικών ινών και το 5G. Την ίδια στιγμή η μετοχή της εισηγμένης τον Ιούνιο «έπιασε» υψηλό δεκατριών ετών στα €15 καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 420% από την αρχή της οικονομικής κρίσης και απόδοση 1276% από την ιστορικά ελάχιστη τιμή των 1,09 ευρώ του 2012, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 6,9 δισ. ευρώ.

Η μετοχή της εισηγμένης υπεραποδίδει τόσο σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όσο και με τον κλάδο των Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Άλλωστε αποτελεί μία από τις επενδυτικές επιλογές για τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, όπως η City, η JP Morgan και η Goldman Sachs. Ειδικότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011, η μετοχή του ΟΤΕ βρέθηκε στο +140% περίπου τον Ιούνιο, με τον κλάδο στην Ευρώπη να σημειώνει πτώση κατά 14% και το Χρηματιστήριο Αθηνών να κινείται στο -37%.

Με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα η εταιρεία αναμένει για φέτος ελεύθερες ταμειακές ροές €480 εκατ. περίπου, οι οποίες και θα αποτελέσουν τη συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η χθεσινή γενική συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και μέρισμα ύψους €0,68 ανά μετοχή. Η συνολική συμβολή της δραστηριότητας του ομίλου αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ ο όμιλος αντιπροσωπεύει το 12% περίπου της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σταθερό επενδυτικό πλάνο

Η εταιρεία παρά την οικονομική αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημική κρίση, δεν προχώρησε σε περικοπές επενδύσεων. Αντίθετα, προχώρησε σε αυτές αναπτύσσοντας το δίκτυο Fiber to the Home και το 5G στη χώρα μας, όντας η πρώτη εταιρεία που διέθεσε εμπορικά το 5G και συμβάλλοντας στην ουσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. «Στόχος μας είναι να παρέχουμε πληθυσμιακή κάλυψη 60% μέχρι το τέλος του 2021. Συνεχίσαμε επίσης, να επεκτείνουμε το δίκτυο Fiber to the Home, φτάνοντας τα 300 χιλιάδες νοικοκυριά στο τέλος του 2020, και στοχεύοντας να ξεπεράσουμε τις 550 χιλιάδες έως το τέλος του 2021» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Τσαμάζ κατά τη χθεσινή του τοποθέτηση στη γενική συνέλευση, ενώ συνόψισε τα «highlights» της χρονιάς που πέρασε.

Σε επίπεδο συνδρομητικής (Cosmote TV) η εταιρεία επένδυσε σε πιο ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο και εξασφάλισε για τρεις επιπλέον περιόδους τα δικαιώματα μετάδοσης για όλα τα τουρνουά ποδοσφαίρου της UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Champions League και του Europa League. Η εταιρεία επίσης πέτυχε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, με την απόσχιση των κλάδων της πρώτης γραμμής - της εξυπηρέτησης πελατών, των τεχνικών υπηρεσιών πεδίου και των καταστημάτων - σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες. Επίσης, όπως τόνισε ο κ.Τσαμάζ «ενισχύσαμε την ευελιξία μας, υλοποιώντας ένα ευρύ πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Υιοθετήθηκε από περισσότερους από 1.300 εργαζομένους στην Ελλάδα, οδηγώντας σε σημαντικές εξοικονομήσεις», ενώ για την πώληση της σταθερής στη Ρουμανία, σημείωσε πως «στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες που αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και ταμειακές ροές».

Ο μετασχηματισμός της εταιρείας με επενδύσεις 2 δισ. ευρώ

Τα επόμενα δέκα χρόνια, οι πελάτες της εταιρείας δεν θα επιζητούν από τον ΟΤΕ έναν κατάλογο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αλλά θα χρειάζονται ένα τεχνολογικό οικοσύστημα, συνδεδεμένο με ολόκληρο τον κόσμο και προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. «Χτίζουμε συστηματικά τις υποδομές που στηρίζουν αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα. Ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία έχει επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε δίκτυα και δεσμεύεται για επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2024» εξήγησε ο κ.Τσαμάζ., συμπληρώνοντας πως «στόχος μας είναι να παρέχουμε την τεχνολογική βάση στην οποία θα στηριχθεί η ανάκαμψη της χώρας. Η τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε έργα ICT και τα μεγάλα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει, όπως η άυλη συνταγoγράφηση, ισχυροποιούν τη θέση μας ως συνεργάτη επιλογής για έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».