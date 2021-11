Όταν ο Elon Musk παίζει με τα κουμπάκια της ακριβότερης εταιρείας στον κόσμο

Μετά τη χθεσινή πτώση σχεδόν 5% και την αναμενόμενη συνέχεια σήμερα η τιμή στην προσυνεδρίαση για τη μετοχή της TESLA είναι ήδη 7,5% χαμηλότερα από τα υψηλά, υποχωρώντας στα 1.150 δολάρια, επειδή ο Elon Musk (λέει πως), θα πάρει τα κέρδη του, πουλώντας μετοχές. Και ασφαλώς θα πληρώσει και φόρους, όπως όλοι.

Ο Elon Musk έχει μερίδιο 23% στην TESLA, σε μία εταιρεία που αξίζει σήμερα 1,23 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ίσως πουλήσει το 10% των μετοχών για να δώσει ένα δωράκι στον εαυτό του, αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων. Δεν παίρνει μισθό ή άλλες αποδοχές από την εταιρεία και στο Κογκρέσο σκέφτηκαν ότι εκτός από τα εισοδήματα θα πρέπει να φορολογούν και την περιουσία. Μία σκέψη έκαναν, σωστή ή λάθος- δεν έχει σημασία.

Βεβαίως, σε κανέναν δεν αρέσουν οι φόροι. Αλλά ο Elon Musk είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έθεσε σε διαδικτυακή ψηφοφορία το ερώτημα αν πρέπει να ξεφορτώσει τις μετοχές του προκαλώντας πλήγματα στην τιμή και τους μετόχους του, ώστε να πληρώσει τους φόρους του. Ο ρόλος του επιβάλει να προστατεύει τη μετοχή και τους επενδυτές.

Στη διαδικτυακή δημοσκόπηση που στήθηκε, ουδείς είπε τίποτα για τον αδερφό του Kimball Musk μέλος του ΔΣ της εταιρείας, ο οποίος ήδη τσέπωσε 108 εκατ. δολάρια από την Παρασκευή, πουλώντας τις πρώτες 25.000 μετοχές από το πακέτο του, το οποίο απέκτησε με τιμή κάτω από 75 δολάρια! Κι έχει ακόμα πάνω από 500.000 μετοχές, αξίας πλησίον των 600 εκατ. δολαρίων. Ο αδερφός, μέλος του board…

Ο Elon Musk το έχει ξανακάνει. Είχε πει ότι η εταιρεία θα δέχεται bitcoin. Κι αγόρασε. Το bitcoin έπιασε ταχύτητες διαφυγής από την ατμόσφαιρα της γης. Μετά είπε ότι η εταιρία δεν αγοράζει άλλο. Και μετά; Ε, τότε θυμήθηκε τους ρομαντικούς και γλυκανάλατους Carpenters και το 70’s τραγουδάκι τους (breaking up is hard to do). Και «χώρισε». Όχι δεν είπε ευθέως ότι η εταιρεία ξεπουλάει bitcoin.

Πρόσφατα είπε ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Hertz και τον διέψευσε στέλεχος της Hertz.

Η ουσία παραμένει: Η εταιρεία που διοικεί, είναι εισηγμένη στον S&P 500, έχει τεράστια κεφαλαιοποίηση 1,23 τρισεκατομμυρίων και πολλοί θεσμικοί είναι υποχρεωμένοι να τον αγοράσουν με λεφτά προερχόμενα από συντάξεις. Ρευστά διαθέσιμα μεγάλων εταιρειών είναι επίσης τοποθετημένα στην TESLA και στις εταιρείες του μεγάλου δείκτη και η υποχρέωση του CEO είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων και να βγάζει κέρδη, τα οποία ποτέ δεν έβγαλε με συνέπεια μέχρι σήμερα.