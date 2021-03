Onassis Channel on ΥοuTube: Οι Θραξ Πανκc στο WE στη Θεσσαλονίκη

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC Live YouTube premiere στο WE στη Θεσσαλονίκη: Κυριακή 7 Μαρτίου | 21:00

Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τις μουσικές σκηνές που μας διαμόρφωσαν. Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής. Αυτή τη βδομάδα η πανκοπανηγυροψυχεδέλεια των Θραξ Πανκc καταλαμβάνει το WE στη Θεσσαλονίκη και μας καλεί για headbanging στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής, με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGES A/LIVE. Με αυτή την κίνηση βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σε εμάς η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Το STAGES A/LIVE αυτή την εβδομάδα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για κάτι λίγο πιο... πανκ. Την Κυριακή 7 Μαρτίου, οι Θραξ Πανκc ζωντανεύουν τη σκηνή του WE, ενώνοντας τις μουσικές όλου του κόσμου στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση στις 21:00, με μια συναυλία κινηματογραφημένη από τον Χρήστο Σαρρή. Ένα ανερχόμενο συγκρότημα σε έναν χώρο που κατέκτησε αμέσως τους μουσικόφιλους, το WE, μια παλιά στρατιωτική αποθήκη στο κέντρο της πόλης, με διάφορες χρήσεις στο πέρασμα των χρόνων, που μετατράπηκε σε έναν σημαντικό συναυλιακό χώρο.

Ο εναλλακτικός urban πολυχώρος WE, σε ένα ιστορικό, εγκαταλελειμμένο κτίριο της Θεσσαλονίκης, φιλοξένησε έως σήμερα κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής ραπ, πανκ και ροκ σκηνής. Άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2015 και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στη σκηνή του WE έχουν ανέβει εκατοντάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ο Anser, o 12ος Πίθηκος, οι Social Waste, o Βέβηλος, οι Panx Romana, ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Bloody Hawk, οι Warhaus, οι City of the Sun, οι Χατ Τρικ, οι Vodka Juniors, ο Novel 729, οι Bad Movies, o Ψαραντώνης, ο Εισβολέας και άλλοι έδωσαν ζωή στο κτίριο επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου. Όπως και η νέα γενιά των καλλιτεχνών, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες αναμνήσεις στη νεολαία της πόλης.

Στη συναυλία στο WE, oι Θραξ Πανκc έρχονται να μας μυήσουν σε ένα δικό τους μουσικό είδος, ανάμεσα στο ροκ, το πανκ, αλλά και τους ελληνικούς παραδοσιακούς ήχους και μελωδίες. Όπως κάθε τους ζωντανή εμφάνιση ξεφεύγει από τα όρια της «τυπικής» ροκ συναυλίας, έτσι και αυτό το live θα ικανοποιήσει τόσο εκείνους που αρέσκονται σε επίμονο headbanging μέσα σε «μπαρουτοκαπνισμένα» underground venues, όσο και αυτούς που δηλώνουν θιασώτες των μαραθώνιων πανηγυριών, τα οποία ειδικά τα καλοκαίρια ξεσηκώνουν την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Γιατί, όπως λένε οι ίδιοι οι Θραξ Πανκc, η μουσική είναι ένας τρόπος να φτιάχνουμε τον δικό μας κόσμο και να ζούμε σε αυτόν.

Τι κοινό έχουν τα παραδοσιακά κάλαντα της Θράκης με την πανκ μουσική σκηνή; Οι Θραξ Πανκc, με μια αβίαστη μαεστρία που θα ζήλευαν μπάντες με πολλά χρόνια στις πλάτες τους, και μάλιστα κάνοντας κάτι μέχρι πρότινος φαινομενικά ανήκουστο να φαντάζει ως το πιο εύλογο πράγμα στον κόσμο, κατάφεραν να συνδυάσουν τις θρακιώτικες λύρες με τις ηλεκτρικές κιθάρες, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα case study στη σύγχρονη ελληνική μουσική πραγματικότητα. Με επιρροές από τους Mode Plagal και τους Slipknot, τις Τρύπες και τους The Clash, τους Rage Against the Machine, αλλά και ρεμπέτες-τοτέμ όπως τον Βαμβακάρη, τον Μπάτη και τον Περιστέρη, «οπλισμένοι» με γκάιντες, νταούλια, δοξάρια, τύμπανα και εξάχορδες, κυκλοφόρησαν μέσα στο 2020 το ομώνυμο πρώτο άλμπουμ τους, ενώ μερικά χρόνια νωρίτερα βάφτισαν το δισκογραφικό ντεμπούτο EP τους –αλλά ουσιαστικά και αυτό που εν γένει κάνουν– «Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια».

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς το Gagarin 205, το An Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί σε κάποιο live, η μουσική μάς φέρνει λίγο πιο κοντά, ακόμη κι αν είμαστε μακριά. Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα.

Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους.

Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που κινδυνεύουν λόγω της πανδημικής συνθήκης· στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή. Ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και ο χώρος της μουσικής παραμένει κάτι μέσα στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε ελληνικής πόλης, είναι πλέον εξαρτημένη από όλους εμάς. Για όλα όσα μας συνδέουν με τους συναυλιακούς χώρους, αλλά και για όλες τις στιγμές που αυτοί μας χάρισαν. Κοιτώντας μαζί το μέλλον, νοσταλγούμε το κοινό μας μουσικό παρελθόν. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση: η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή είναι live.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

Βαΐτσης Χαρακοπίδης (Jr): Γκάιντα / Φωνή

Γιώργος Σταυρίδης: Νταούλι / Λύρα / Φωνή

Πάνος Γκίνης: Κιθάρα / Φωνή

Ηχολήπτης: Μάρκος Κουτσιανάς

WE

Υπεύθυνος Χώρου: Αθανάσιος Κρέζιος

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιώργος Γεωργιάδης

Ηλεκτρολόγος: Χρήστος Γιαννακάρης

Εκτέλεση παραγωγής

Συντονισμός & Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώτης Ποσπορέλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Τάκης Γιαννακόπουλος

Βοηθός Παραγωγής: Χρήστος Παπαναντσίδης

Κινηματογράφηση

Σκηνοθεσία - Κάμερα: Χρήστος Σαρρής

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Εικονοληψία: Δημήτρης Ζιβόπουλος, Ορφέας Καλαφάτης, Φίλιππος Ζαμίδης, Κοραλία Δογάνη

Ηχογράφηση, επεξεργασία, μίξη: Θέμης Δημητρακόπουλος, Αλέξης Αρχοντής

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Σάρδης

Τεχνικός monitor: Κώστας Κακουλίδης

Τεχνικοί σκηνής: Σάββας Χρήστου, Γιώργος Ταχτσίδης, Μίμης Κωνσταντινίδης

Τεχνικός φωτισμού: Νίκος Κεχαγιάς

Τεχνική υποστήριξη: Νίκος Ντούλας

Φωτογράφιση: Αλέξανδρος Αβραμίδης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Τεχνικός Διευθυντής: Λευτέρης Καραμπίλας

Τεχνική Διεύθυνση & Υποστήριξη Έργου: Phil Hills

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Οι Θραξ Πανκc είναι ένα μουσικό σχήμα με καταγωγή από τη Θράκη, και συγκεκριμένα από τον Έβρο. Οι καταβολές τους πηγαίνουν πίσω στο 2006, όταν άρχισε να σχηματίζεται ένα συγκρότημα με ύφος αμιγώς παραδοσιακό. Με το πέρασμα των χρόνων, τα μέλη του άρχισαν να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στη μουσική τους σύγχρονη αισθητική και ύφος από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο, αντίστοιχα με τα ακούσματά τους. Εμφανίζονταν σε τοπικές εκδηλώσεις, έθιμα και γάμους, και σε μικρά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, με βασικά μέλη τον Βαΐτση Χαρακοπίδη στην γκάιντα και το καβάλ και τον Γιώργο Σταυρίδη στο νταούλι και τη λύρα, μέχρι και το 2010, όταν έκαναν την πρώτη συναυλιακή τους εμφάνιση σε φεστιβάλ ως Θραξ Πανκc. Το 2015, με τον ερχομό του Πάνου Γκίνη στο ηλεκτρικό μπασοκίθαρο, ο ήχος του σχήματος απέκτησε έναν ιδιαίτερα ηλεκτρικό χαρακτήρα, με live looping, ψυχεδελικά περάσματα, βαριές κιθάρες, math ξεσπάσματα και πανκ αισθητική. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στα περισσότερα μεγάλα εγχώρια φεστιβάλ, αλλά και σε συναυλίες στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία και Κύπρο). Το 2016 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, με τίτλο «Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια», ενώ το 2017 γνώρισαν τον Μάρκο Κουτσιανά, ο οποίος, με την ιδιότητα του ηχολήπτη και αναλαμβάνοντας την ηχητική επιμέλεια του νέου τους δίσκου, ενσωματώθηκε ως τέταρτο μέλος μέχρι και σήμερα. Όλοι μαζί πια, το 2019 παρουσίασαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, το άλμπουμ "Thrax Punks", σε μια πανελλαδική περιοδεία με sold-out, κατά κύριο λόγο, εμφανίσεις. Έχοντας πλέον βάση τους την Αθήνα, συνεργάζονται με καταξιωμένους καλλιτέχνες, γράφουν μουσική για τον κινηματογράφο, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους είναι να προχωρήσουν σε ηχογραφήσεις για αρχαία τραγωδία και να εκδώσουν σε μορφή βινυλίου τον τελευταίο τους δίσκο.

