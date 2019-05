Οι παράπλευρες απώλειες αλλά και το κέρδος του αποκλεισμού της Huawei

Της Μαίρης Βενέτη

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προσθέσει την προηγούμενη εβδομάδα τoν κινέζικο κολοσσό Huawei στον κατάλογο των εταιρειών με τις οποίες οι αμερικανικές εταιρείες δεν μπορούν να συναλλάσσονται, εκτός κι έχουν ειδική άδεια, έχει συνέπειες και προεκτάσεις πολύ πέρα από την κινέζικη τεχνολογική εταιρεία.

Από τη στιγμή που η Google ανακοίνωσε ότι συμμορφώνεται με το νέο κανονισμό, αναστέλλοντας με την κινεζική εταιρεία όλες τις συναλλαγές που απαιτούν τη μεταφορά υλικού, λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών μέσω εμπορικής συμφωνίας, όπως τα Google Play, Gmail, Chrome, YouTube, Google Maps, ξεκίνησε μια μεγάλη περιπέτεια όχι μόνο για τη Huawe,i αλλά και για τους παραγωγούς ημιαγωγών –τα γνωστά μας chip- που συνεργάζονται και προμηθεύουν τη κινέζικη εταιρεία.

Για παράδειγμα χτες η γαλλική STMicroelectronics NV, αλλά και η γερμανική Infineon Technologies AG, παρουσίασαν εκροές και μεγάλη νευρικότητα στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος.

Λογική εξέλιξη μιας και η Huawei αντιπροσωπεύει το 2,35% των πωλήσεων της STMicro και το 1,3% των εσόδων της Infineon, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Σε πολλά ξένα ειδησιογραφικά site υπήρξε αρθρογραφία σχετικά με τις φήμες ότι ήδη η Infineon έχει αναστείλει τις παραδόσεις chips στην Huawei, καθώς η διοίκηση της γερμανικής εταιρείας θέλει να αποσαφηνίσει πρώτα τα νομικά ζητήματα πριν συνεχίσει τις διμερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες με την κινέζικη εταιρεία.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος ελάχιστες χώρες, ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των ΗΠΑ για μποϊκοτάζ της Huawei.

Προφανώς μετά τις πρόσφατες εξελίξεις το τοπίο έχει αλλάξει εντελώς και σαφέστατα έχει πιο μελανά πλέον χρώματα για τον μεγαλύτερο προμηθευτή συσκευών δικτύωσης στον κόσμο και το δεύτερο προμηθευτή smartphone στον κόσμο.

Όμως απ’ότι φαίνεται μαζί του θα περάσουν δύσκολα και οι παραγωγοί ημιαγωγών. Ήδη και άλλες εταιρείες όπως η Intel Corp., η Qualcomm Inc., η Xilinx Inc. και η Broadcom Inc., δήλωσαν στους υπαλλήλους τους ότι δεν θα προμηθεύουν την Huawei προς το παρόν τουλάχιστον.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι ένας είναι ο δρόμος για την Huawei: Να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός καθαρά δικού της λειτουργικού συστήματος, καθώς και κινητών εφαρμογών, ώστε να μην εξαρτάται από τρίτους.

Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δίνει στην κινέζικη οικονομία το μεγαλύτερο κίνητρο να περάσει στην επόμενη φάση.

Σε εκείνη που είναι ζωτικός ο ρόλος της εκπαίδευσης, η καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Αυτή οι τρεις παράγοντες είναι που θα δίνουν εφεξής το συγκριτικό πλεονέκτημα.



Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να προχωρήσει η Κίνα σε ανάλογης ποιότητας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις , που θα είναι προσανατολισμένες πλέον όχι στην κατανάλωση, αλλά στην καινοτομία. Είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη ανάπτυξης.