O remote Kaizener είναι εδώ!

Πώς η Kaizen Gaming αναπτύσσει το τμήμα τεχνολογίας με εργαζόμενους εξ αποστάσεως. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής και η διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας της ομαδικότητας.

Για την Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), την μεγαλύτερη Game Tech εταιρεία της Ελλάδας, ο όρος tech συνιστά αυτονόητα ένα κεντρικό συστατικό του εταιρικού DNA. Η τεχνολογία, η εξέλιξή της και η προσαρμογή της στο gaming, που με υπευθυνότητα προσφέρει στο κοινό έξι χωρών, μέχρι σήμερα, διαμορφώνει έναν από τους βασικούς «νευρώνες» της λειτουργίας της. Το ίδιο και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον τομέα Tech της, για τα επιτεύγματα των οποίων η εταιρεία είναι δικαιολογημένα υπερήφανη, ετοιμάζοντας την περίοδο αυτή ένα νέο «άλμα»: την εξ’ αποστάσεως (fully remotely) συνεργασία για τα νέα μέλη!

Σήμερα, η ομάδα Tech της Kaizen, με περισσότερους από 260 νέους να απασχολούνται σε αυτή, αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα στο δυναμικό της εταιρείας αλλά και τη μεγαλύτερη τεχνολογική ομάδα της Ελλάδας.

Δουλεύοντας από το 2018 σε περιβάλλον Agile, λειτουργεί ήδη πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα και κυρίως πιο αυτόνομα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, οι άνθρωποί της εργάζονται δίπλα σε στελέχη υψηλού επιπέδου, και έχουν πρόσβαση στο Pluralsight. Την πλατφόρμα που δίνει την επιλογή στους εργαζόμενους της να επιλέξουν την εκπαίδευση της επιλογής τους για την εξέλιξη τους. Ταυτόχρονα παρακολουθούν τις εσωτερικές δομές εκπαίδευσης πάνω στο Machine Learning και το Artificial Intelligence, δύο τομείς της πληροφορικής στους οποίους η Kaizen Gaming επενδύει σημαντικά και στηρίζεται για τη διεθνή της ανάπτυξη και επέκταση.

Έχοντας πραγματοποιήσει ορισμένα από τα πιο δύσκολα projects πληροφορικής και αξιοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες, οι ομάδες τεχνολογίας συνεχίζουν να αναπτύσσουν προηγμένα ψηφιακά προϊόντα και να διαμορφώνουν το μέλλον της εταιρείας. Είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν στο "Project Ariadne", δημιουργώντας το πρώτο και μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα : το εσωτερικά αναπτυγμένο λογισμικό και την εταιρική Sportbook πλατφόρμα με την οποία πλέον η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλες τις χώρες.

Η ομάδα της Kaizen Gaming εργάστηκε στο project Ariadne, δημιουργώντας ένα πραγματικά μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα. Πρόκειται για το πρώτο δικό της software, τη δική της Sportbook Platform, με την οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε όλες τις χώρες και έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η πλατφόρμα «Αριάδνη» δέχθηκε περισσότερα 200.000 requests ανά δευτερόλεπτο σε μία μόνο υπηρεσία ενώ ήδη από το ξεκίνημα της λειτουργίας της προσφέρει 314 παιχνίδια σε εξέλιξη με ανταπόκριση αποτελεσμάτων σε πραγματικούς χρόνους.

Συνεχίζοντας να επενδύει στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και προσαρμοζόμενη στην πραγματικότητα και τις ανάγκες των ανθρώπων, ιδιαίτερα όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, η Kaizen Gaming αναζητά νέα μέλη για την ομάδα Tech που επιθυμούν να εργαστούν εξ’ αποστάσεως. Και μάλιστα πλήρως, ενώ ήδη έχει υποδεχθεί στο δυναμικό της τους πρώτους 9 Kaizeners που εργάζονται fully remotely.

Άλλωστε κάθε στέλεχος και εργαζόμενος της εταιρείας, αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή ότι μία από τις βασικότερες αξίες της είναι η κουλτούρα της ομάδας. Οι άνθρωποι της, έχουν μεν ο καθ’ ένας διαφορετική αφετηρία, αλλά διαμορφώνουν μια συμπαγή ομάδα την οποία κρατά δεμένη η ίδια η εταιρεία μέσα από το engagement plan που υλοποιεί.

Μάλιστα, απώτερος σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία hubs σε διάφορα μέρη της χώρας, στα οποία οι Kaizeners που εργάζονται μεν εξ’ αποστάσεως, αλλά ζουν στην ίδια περιοχή, θα έχουν τη δυνατότητα να συναντιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ενισχύοντας έτσι, τους εταιρικούς, αλλά και τους προσωπικούς δεσμούς.

Η «στόχευση» στον ανθρώπινο παράγοντα, διαμορφώνει κεντρική αξία για την Kaizen Gaming, η οποία άλλωστε έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες για την ανατροπή του brain drain. Μέσα από το πρόγραμμα «Try this at Home», παρέχει σημαντικά κίνητρα για τους νέους που θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους από την Ελλάδα και τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια δυναμική, νεανική εταιρεία, με τη σφραγίδα του Best Place to Work.