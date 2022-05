Ο όρος του Ελον Μασκ για το deal με το Twitter - «Μέσα στο έτος η εξαγορά» απαντά η εταιρεία

Ο Έλον Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι η συμφωνία του για την Twitter δεν θα προχωρήσει έως ότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δείξει δημόσια την απόδειξη ότι έχει λιγότερο από 5% λογαριασμούς spam, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Όπως μεταδίδει το CNBC είναι πιθανό η εξαγορά του Twitter, εφόσον ολοκληρωθεί, να γίνει με χαμηλότερο τίμημα. Το Twitter δήλωσε «αφοσιωμένο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμφωνημένη τιμή και όρους».

«Η πρόταση μου βασίστηκε στο ότι τα στοιχεία που έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για το Twitter είναι ακριβή. Χθες, ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter αρνήθηκε δημοσίως να δώσει αποδείξεις ότι οι λογαριασμοί spam είναι λιγότεροι του 5%. Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να το κάνει», ανέφερε ο Μασκ σε tweet του σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.