Β. Ντομπρόφσκις: Να διευκολύνουμε τις επενδύσεις, να τονώσουμε την ανάπτυξη

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τρόπους για να βελτιωθούν οι δημόσιες δαπάνες προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύτες και να τονωθεί η ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι οι υπουργοί, που σήμερα πραγματοποιούν στο Ελσίνκι την τακτική μηνιαία τους συνεδρίαση, θα συζητήσουν πώς να αναθεωρήσουν τις δημόσιες δαπάνες για να βελτιωθεί η ποιότητά τους και «να δημιουργηθεί περιθώριο για επενδύσεις, που είναι σημαντικό για να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη». Οι δηλώσεις του Επιτρόπου έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση.

Σε σημερινές του δηλώσεις στο CNBC, ο Ντομπρόφσκις αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία, λέγοντας πως στην παρούσα φάση είναι μια από τις χώρες με την πιο έντονη επιβράδυνση στην οικονομία της. «Τώρα είναι πολύ κατάλληλη η στιγμή για την Γερμανία να εξετάσει τα δημοσιονομικά της μέτρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Germany is currently one of the countries where the econ slowdown is the most pronounced. We think now it’s a very appropriate time for Germany to look at fiscal stimulus ⁦@VDombrovskis⁩ tells ⁦@CNBCi⁩ #ECB #Draghi pic.twitter.com/mPwwQyy0cx