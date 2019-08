Ντ. Τραμπ: Ισχυρή η θέση των ΗΠΑ με την ένταση του εμπορικού πολέμου

«Πολύ ισχυρή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την οικονομική θέση των ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με τον αμερικάνο πρόεδρο, τα επιτόκια και οι επενδυτικές ευκαιρίες προσελκύουν «τεράστια κεφάλαια από την Κίνα».

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπεύει να επιβάλει επιπλέον δασμούς 10% σε κινεζικές εισαγωγές αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων από το Πεκίνο, το οποίο ζήτησε από τις κρατικές επιχειρήσεις να σταματήσουν να αγοράζουν τα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.

«Τεράστια χρηματικά ποσά από την Κίνα και άλλες περιοχές του κόσμου εισρέουν στις ΗΠΑ για λόγους ασφάλειας, επενδύσεων και επιτοκίων! Είμαστε σε μια πολύ ισχυρή θέση. Πλήθος εταιριών έρχεται επίσης στις ΗΠΑ. Τι υπέροχο πράγμα να παρακολουθεί κανείς!», αναφέρει σε tweet του ο αμερικάνος πρόεδρος.

Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch!