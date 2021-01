New Fortress Energy: Εξαγορά της Hygo Energy έναντι 2,18 δισ. δολαρίων

Η New Fortress Energy Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαγοράσει την Hygo Energy Transition Ltd, μία κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της Golar LNG Ltd και της Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman, έναντι 2,18 δισ. δολαρίων, προκειμένου να επεκτείνει την παρουσία της στη Νότια Αμερική.

Η συμφωνία έρχεται σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου ο τότε CEO της Hygo, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και την διαχείριση σχετικών υποδομών, θεωρήθηκε ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς στην Βραζιλία. Η έρευνα βρίσκεται υπό εξέλιξη και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον πρώην CEO.

Η εταιρεία υποδομών ενέργειας θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της Hygo έναντι 580 εκατ. δολαρίων, ενώ θα εξαγοράσει επίσης την Golar LNG Partners LP έναντι περίπου 251 εκατ. δολαρίων ή 3,55 δολάρια ανά μετοχή, καθώς και τον ομόρρυθμο εταίρο της Golar LNG Partners με τη συνολική αξία της επιχείρησης στα 1,9 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Golar LNG Ltd ενισχύθηκε κατά 22,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ αυτή της Golar LNG Partners LP κατά 20% περίπου. Η μετοχή της New Fortress Energy παρουσίασε άνοδο κατά 3,6%.