Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Celestino o Κωνσταντίνος Βαλσαμής

Το Δ.Σ. της Celestino ανακοινώνει την ένταξη του κ. Κωνσταντίνου Βαλσαμή στην ομάδα. Ο κ. Κωνσταντίνος Βαλσαμής ανέλαβε από 01 Ιουνίου 2022 τα νέα του καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος της Celestino, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαλσαμής διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, σε 5 διαφορετικούς κλάδους, σε Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η SATO, η Coca Cola 3E, η Wind και η The Mart Cash & Carry. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από την ΑΣΟΕΕ και Master (MSc) in Banking & Finance από το The University of Birmingham. Καθόλη την διάρκεια της καριέρας του έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις αυξημένης ευθύνης κυρίως στην Οικονομική Διεύθυνση και έχει ασχοληθεί με έργα Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων, Εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων, Αποτίμησης και Εξαγορών.

Ο κος Βαλσαμής με αφορμή τον νέο του ρόλο δήλωσε:

«Ανυπομονώ να ενώσω τις προσπάθειες μου με την ομάδα της Celestino και να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές που χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.».