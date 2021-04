Νέο Loyalty προϊόν για Τουριστικές Επιχειρήσεις από τη Warply

Η Warply ανακοίνωσε το λανσάρισμα μιας νέας εξειδικευμένης υπηρεσίας Traveler CRM & Loyalty αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την υπηρεσία “Tourism Booster” που αφορά σε εταιρείες του τουριστικού κλάδου που θέλουν να ψηφιοποιήσουν το πελατολόγιο τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε Ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία και σε άλλους κλάδους του τουρισμού, και προσφέρει αυτοματοποιήσεις, τρόπους και μεθοδολογίες επικοινωνίας και επιβράβευσης επισκέπτη ώστε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση να μπορεί να θεσπίζει άμεσες αλλά και μακροχρόνιες πολιτικές επιβράβευσης στο κοινό του τουριστικού κλάδου.

Το "Tourism Booster by Warply" έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις πολιτικές GDPR τόσο σε νέο όσο και σε υφιστάμενο πελατολόγιο. Επίσης μπορεί εύκολα να διασυνδεθεί με κάθε σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS), ενώ διακρίνεται για την ευκολία στη διαχείριση και την πληρότητα σε λειτουργικότητες που προσφέρει, όπως σύστημα επιβράβευσης πελάτη, marketing automations, αυτοματοποιημένα recommendations, content management, προσφορά συνδυαστικών πωλήσεων, κτλ.

Ο Γιάννης Δοξαράς, Warply CEO δήλωσε σχετικά «Έχοντας δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τουριστική πλατφόρμα στην Ελλάδα - αυτή του Visit Greece app, αντλήσαμε την ανάγκη από πολλούς συνεργάτες στον κλάδο του τουρισμού, για μια εξειδικευμένη υπηρεσία CRM & Loyalty για τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία. Έτσι, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μια νέα και άκρως εξειδικευμένη λύση επιβράβευσης επισκεπτών μέσα από την οποία κάθε επιχείρηση θα μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό προφίλ των πελατών της, να δημιουργήσει αντίστοιχες ενέργειες marketing και προώθησης και να υλοποιήσει εξατομικευμένες λύσεις επιβράβευσης».

Σχετικά με τη Warply

Η Warply είναι #1 εταιρεία στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και μια από τις μεγαλύτερες σε Mobile Loyalty & Mobile Payments στην περιοχή ΕΜΕΑ, μέλος του start path της Mastercard παγκοσμίως. Η Warply αναδείχτηκε “Loyalty Agency of the Year 2020” και “Mobile Agency of the Year 2020” ενώ είναι στρατηγικός συνεργάτης ενός μεγάλου πελατολογίου από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κορυφαίων τραπεζών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χάρη στην ΑΙ Loyalty & Customer Engagement πλατφόρμα της Warply, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης, λύσεις προσωποποιημένης επικοινωνίας με πολλαπλά κανάλια και proximity marketing, analytics με πρόβλεψη απόδοσης, κα. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Warply στο http://www.warp.ly/