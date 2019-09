Νέες επενδύσεις €60 εκατ. στην ελληνική περιφέρεια από την Grecotel

Ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, πρωτοπόρος και ηγέτης του ελληνικού τουρισμού, εξαγγέλλει νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ, επικεντρωμένο στη δημιουργία μονάδων «τρίτης γενιάς» μέσω ριζικών ανακαινίσεων και επεκτάσεων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του, διευρύνοντας για μια ακόμη χρονιά τα μεγέθη του.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες του Ομίλου ολοκλήρωσαν ήδη την τελευταία τριετία επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των ξενοδοχείων του ύψους 62 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τις υποδομές φιλοξενίας της ελληνικής περιφέρειας σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ριζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα όπως τα Corfu Imperial και Lux Me Daphnila Bay Dassia στην Κέρκυρα, Pella Beach στην Χαλκιδική, Casa Marron (πρώην Lakopetra Beach) στην Αχαΐα, Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο και το Lux Me Rhodos στη Ρόδο. Στο πλαίσιο προγράμματος ευρείας αναβάθμισης των συγκροτημάτων του ομίλου υλοποιείται επίσης πρόγραμμα ανακαίνισης στο Riviera Olympia & Aqua Park, του εντυπωσιακού ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Πελοποννήσου, που φέτος συμπλήρωσε 15 έτη λειτουργίας.

Lux Me, ένα νέο επιτυχημένο ξενοδοχειακό προϊόν

To προϊόν Lux Me αποτελεί μια πολυτελή καινοτόμο πρόταση φιλοξενίας της Grecotel, που απαντά στις διεθνείς τάσεις της αγοράς. Ξεκίνησε από το White Palace στο Ρέθυμνο και ήδη ο όμιλος έχει επεκτείνει την εφαρμογή του σε ξενοδοχεία του στην Κέρκυρα και τη Ρόδο. Τα ξενοδοχεία Lux Me White Palace, Lux Me Daphnila Bay Dassia και Lux Me Rhodos, προσφέρουν τα πακέτα LUXURY MADE EASY® και LUXE ALL-INCLUSIVE LIVING®. Πρόκειται για ένα μοναδικό concept που αφορά στην απόλυτη και ανεπανάληπτη εμπειρία πολυτελών διακοπών, με υψηλής γαστρονομίας εστιατόρια, υπέροχα δωμάτια, σουίτες και βίλες, εντυπωσιακές πισίνες και προσωποποιημένο σέρβις. Αδιάψευστος μάρτυρας της μεγάλης επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί η είσοδος των Lux Me ξενοδοχείων στην κατηγορία των συγκροτημάτων του Ομίλου με τις σημαντικότερες πληρότητες, που έχουν ως αποτέλεσμα ένα εκ των υψηλότερων εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο της Grecotel. Ταυτόχρονα, στις συγκεκριμένες μονάδες καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενης πελατείας, που βαίνει κατ’ έτος διαρκώς αυξανόμενο.

Μάλιστα το Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο ανανεώνεται διαρκώς με εμπλουτισμένο προϊόν και νέες υποδομές. Το πλάνο περαιτέρω αναβάθμισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Lux Me White Palace για το 2020 αφορά στη δημιουργία νέων θεματικών εστιατορίων, πολυτελών καταλυμάτων και νέας Grecoland, ενώ προσθέτει 5 εντυπωσιακές πισίνες, ανανεωμένες υποδομές και υπηρεσίες spa, καθώς και αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο, δημιουργώντας με τους υπέροχους κήπους μια ειδυλλιακή φυσική ατμόσφαιρα, που εναρμονίζεται με τη σύγχρονη αντίληψη του ευ ζην.

Σταθερά στην Κορυφή του Ελληνικού Τουρισμού

Ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, έχοντας στο τιμόνι του τον Πρόεδρο και Ιδρυτή του Νίκο Δασκαλαντωνάκη, διαχειρίζεται 32 τουριστικές μονάδες 4 και 5 αστέρων σε όλη την Ελλάδα και έχει δυναμικότητα που αγγίζει τα 6.300 δωμάτια (16.500 κλίνες) με πάνω από 2.000.000 διανυκτερεύσεις ετησίως από 350.000 επισκέπτες. Επιπλέον βρίσκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, στην πρώτη θέση μεταξύ των ξενοδοχειακών ομίλων κατέχοντας το 4% της ελληνικής αγοράς, ποσοστό υπερδιπλάσιο της αμέσως επόμενης εταιρείας. Στον Όμιλο απασχολούνται 6.500 εργαζόμενοι καθιστώντας την Grecotel το μεγαλύτερο εργοδότη του ελληνικού τουρισμού, ενώ σε συντριπτικό ποσοστό οι εργαζόμενοι προέρχονται από τις περιοχές όπου εδρεύουν οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Απολογιστικά για την τελευταία δεκαπενταετία ό Όμιλος έχει δαπανήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούν νεότευκτες μονάδες, ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων. Σημειώνεται ότι στην έναρξη της τρέχουσας τουριστικής σεζόν, ο Όμιλος προχώρησε σε μείωση των τιμών του, εναρμονιζόμενος στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις για μείωση του ΦΠΑ σε τομείς που επηρεάζουν το τουριστικό «πακέτο».

Η Αριστεία στη Φιλοξενία

Οι δραστηριότητες του Ομίλου επεκτείνονται και σε άλλα πεδία που σχετίζονται με την προώθηση του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Πρώτος ο Όμιλος εισήγαγε τα αυθεντικά βιολογικά προϊόντα στα εστιατόρια των ξενοδοχείων του συνδέοντας με πρωτοποριακό τρόπο τα ξενοδοχεία µε την τοπική αγροτική παραγωγή. Πλέον τα προϊόντα της παραδοσιακής φάρµας της Grecotel στο Ρέθυµνο, διατίθενται µέσω του e-shop AgrecoFarms, στα Duty Free της χώρας και σε διεθνείς αγορές. Για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της μάλιστα, η Grecotel έχει τιμηθεί με ορισμένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά βραβεία σε όλο τον κόσμο και αποτελεί παράδειγμα για κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εξάλλου, ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel, από την ίδρυσή του, έχει καταγράψει μια μακρά και απρόσκοπτη πορεία σημαντικών διακρίσεων και αριστείας. Από το 1975 μέχρι σήμερα τα ξενοδοχεία του Ομίλου, ο ιδρυτής και η διοίκηση έχουν λάβει χιλιάδες βραβεία για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τη ζεστή φιλοξενία, την ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού, το κοινωνικό έργο, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και προβολή της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πολυεπίπεδη είναι η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση του Οµίλου Ν. ∆ασκαλαντωνάκη – Grecotel µέσα από τον φορέα “Νίκος ∆ασκαλαντωνάκης – NDF” στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της πολύχρονης κοινωνικής προσφοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εφαλτήριο τον γενέθλιο τόπο, το Ρέθυμνο και την Κρήτη. Ο πρώτος από τους τρεις βασικούς σκοπούς του φορέα είναι η στήριξη της εκπαίδευσης των νέων, μέσα από τη χορήγηση υποτροφιών ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, κυρίως στον τουριστικό κλάδο. Μόλις μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο φορέας ήδη υλοποιεί το 2ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Δεύτερος βασικός σκοπός είναι δημιουργική σύνδεση Πολιτισµού και Τουρισµού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που διασώζουν και προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Με φάρο την εμπειρία και τη συνέχιση της συνεισφοράς στην ανασκαφή και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ο φορέας ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο του πολιτισμού με σημαντικές χορηγίες, όπως αυτή των έργων συντήρησης και αναστήλωσης του Ωδείου Ρεθύμνου (Νερατζέ τζαμί), ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Τρίτος βασικός σκοπός είναι η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής της Κρήτης και όλης της Ελλάδας µε τον Τουρισµό, για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών παραγωγών και την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους.