More Life: ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα υγείας και ευεξίας από τη Eurolife FFH

Η Eurolife FFH πιστεύει ότι ο δρόμος προς μια καλύτερη ζωή είναι εκείνος που ενδυναμώνει τους ανθρώπους και τους κάνει να αισθάνονται πιο σίγουροι για όσα μπορούν να καταφέρουν. Γι’ αυτό δημιούργησε το More Life, έναν ψηφιακό χώρο υγείας, ευεξίας και ψυχικής ενδυνάμωσης, μέσω του οποίου παρέχει μια σειρά από προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Για τη Eurolife FFH, η προώθηση της καλής υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία. Στόχος του More Life είναι να αναδείξει τις καλές πρακτικές που μπορεί να ακολουθεί κάθε άνθρωπος που θέλει να βελτιώσει την καθημερινότητά του.

Το More Life αποτελείται από τρία διαφορετικά εργαλεία, ανοίγοντας έναν μοναδικό κόσμο δυνατοτήτων για τους χρήστες του. Το πρώτο είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα γρήγορης τιμολόγησης των νοσοκομειακών προγραμμάτων Premium Economy, που στόχο έχει να βοηθήσει το χρήστη να υπολογίσει το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας, ώστε να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη σιγουριά ένα πιθανό ατομικό ή οικογενειακό ρίσκο. Μέσα από απλά βήματα, η πλατφόρμα τιμολόγησης επιτρέπει στο χρήστη να διαμορφώσει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα, που θα ανταποκρίνεται στον οικονομικό του προγραμματισμό. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις διαφορετικές παροχές, να δει αναλυτικά τις καλύψεις που του προσφέρονται και να έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο συνεργάτη της Eurolife FFH, ο οποίος θα τον βοηθήσει να κάνει την τελική του επιλογή.

Παράλληλα, μέσα από το More Life, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τη νεότερη έκδοση της εφαρμογής Walk to Win, η οποία είναι ένα έξυπνο σύστημα παρακίνησης για την υιοθέτηση καλών πρακτικών υγείας. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ξεκλειδώσει 16 διαφορετικά επιτεύγματα και να συμμετάσχει σε ισάριθμες κληρώσεις για συνολικά 275 δώρα – από τεχνολογικά gadgets μέχρι αθλητικά αξεσουάρ. Προϋπόθεση για να ξεκλειδώσει τα επιτεύγματα, αποτελεί η καταγραφή τουλάχιστον 8.000 βημάτων την ημέρα και η επιτυχής απάντηση στο quiz γνώσεων. Η εφαρμογή Walk to Win είναι διαθέσιμη για iOS και Android συσκευές.

Τέλος, το More Life λειτουργεί και ως ένα hub ενημέρωσης γύρω από θέματα υγείας, ισορροπημένης διατροφής, άσκησης και ψυχικής ευεξίας. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες από διαφορετικά πεδία, η Eurolife FFH προσφέρει μέσα στο More Life ειδική αρθρογραφία και γνώσεις σε κάθε επισκέπτη που θα ενδιαφερθεί να μάθει περισσότερα, ώστε να κατακτήσει μια πιο ποιοτική καθημερινότητα.

Σε μία εποχή που κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο την αξία της ευεξίας, η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής είναι το κλειδί για μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Η Eurolife FFH βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των ανθρώπων, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να τους βοηθά να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητές τους και να καταφέρνουν περισσότερα, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους δικούς τους ανθρώπους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα https://www.eurolife.gr/el-GR/more-life/.