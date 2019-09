Μεγαλώνει το χάσμα της ΕΕ με ΗΠΑ και Κίνα

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Είναι πράγματι ανησυχητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επιβράδυνση που καταγράφεται στην οικονομία της Γερμανίας. Η Γερμανία αντιμετωπίζει οικονομική ύφεση, καθώς ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2012. Ακόμα πιο ανησυχητικά εξελίσσεται το τεχνολογικό χάσμα, που απομακρύνει πλέον την ΕΕ από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το επιχειρηματικό κλίμα στην Γερμανία, σύμφωνα με το γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο Ifo είναι επιβαρυμένο, με μοναδική εξαίρεση τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η σημαντικότερη επιδείνωση καταγράφεται στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και της χημικής βιομηχανίας. Αποδεικνύεται, πως η εμμονή της Γερμανίας στην στήριξη μιας σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής, κάτω από τον φόβο του πληθωριστικού φαντάσματος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, παρουσιάζει τις πρώτες δυσάρεστες επιπτώσεις της.

Η απουσία δημοσίων επενδύσεων στον χώρο των υποδομών, στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, μαζί με την έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο της καινοτομίας, της ψηφιακής κοινωνίας και τεχνολογίας, φέρνει την οικονομία της Γερμανίας και επομένως όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ειδικά σήμερα, με την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στους δυο σημαντικότερες παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές οντότητες, η Ε.Ε. ετοιμάζεται να παίξει έναν ρόλο κομπάρσου. Έναν ρόλο που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά θα αδυνατεί να πρωταγωνιστήσει. Πέρα από τον χώρο του fintech και από τον χώρο των smart robotics, στους οποίους έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το αξιόλογο.

Ήδη από το 2017, η McKinsey στην ανάλυση της για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, ανάφερε πως η μεγάλη ψηφιακή απόσταση στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάμεσα στην ΕΕ και στις ηγέτιδες δυνάμεις ΗΠΑ και Κίνα, υπονομεύει το μέλλον της ΕΕ. Η Ευρώπη γεύεται μόλις το 12% των δυνατοτήτων του ψηφιακού κόσμου, με ό,τι σημαίνει αυτό για την καινοτομία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για την ευημερία των πολιτών της. Η ΕΕ απορροφά μόλις το 11% των κεφαλαίων που επενδύονται παγκοσμίως στην ψηφιακή ανάπτυξη. Το 50% των κεφαλαίων, προσανατολίζεται σε επενδύσεις στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο στην Κίνα, με την τελευταία να αυξάνει διαρκώς το μερίδιο της. Παράλληλα στην παγκόσμια λίστα των μεγαλύτερων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μόλις οι 4 εταιρίες είναι ευρωπαϊκές.

Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απουσιάζει εντελώς από τις δυνάμεις που διαχειρίζονται, αυτό που σήμερα ονομάζουμε παγκόσμια ψηφιακή ατζέντα. Η ατζέντα αυτή που ικανοποιεί όλο και μεγαλύτερο ζωτικό χώρο της καθημερινότητας των πολιτών, καλύπτεται από αμερικανικές και κινεζικές εταιρίες. Η κλασσική ομάδα των λεγόμενων FAANG, που περιλαμβάνει την Facebook, την Amazon, την Apple, τη Netflix και την Google κυριαρχεί σήμερα όχι μόνον στη Δύση, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντίστοιχα οι τρεις κινέζοι βασιλείς ΒΑΤ, δηλαδή η Baidu, η Alibaba και η Tencent καλύπτουν όλη την Ασιατική ήπειρο. Με την αναφορά στις παραπάνω επιχειρήσεις, μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα την ευρωπαϊκή υστέρηση.

Και πως ανταποκρίνεται η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πρόβλημα; Δυστυχώς με τις κλασσικές παρεμβάσεις της, με τις ενισχύσεις της και με τον έλεγχο της. Προσπαθεί η ΕΕ να υπερκεράσει τις αντιξοότητες από την ολιγωρία της, τον προστατευτισμό της, τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο και την απουσία καινοτομίας με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Ενός εξειδικευμένου fund ύψους €100 δισ. για την δημιουργία ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών, που θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν έστω και καθυστερημένα τους παγκόσμιους ψηφιακούς κυρίαρχους.

Too little, too late, που θα έλεγαν και οι Αμερικανοί. Η υστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στις εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, είναι κάτι που θα το βρει μπροστά της. Η απουσία τολμηρών πολιτικών, η απουσία της δυναμικής της καινοτομίας, οι τακτικές του προστατευτισμού και η διαρκής σύγκρουση του χαρακτήρα της ΕΕ ανάμεσα στο κρατικά ελεγχόμενο καπιταλισμό και στην οικονομική ελευθερία, έχουν προκαλέσει σημαντική βλάβη. Το οικονομικό και επιχειρηματικό παρόν μαζί με το ψηφιακό μέλλον, ταξιδεύουν ήδη προς την Ανατολή. Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στην καθυστέρηση της μετατροπής της Κίνας, στον απόλυτο οικονομικό και ψηφιακό παίκτη στον πλανήτη, ειδικά στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα σε αυτόν τον κυκλώνα, η ΕΕ αγωνίζεται να κλείσει το χάσμα, με επιδοτήσεις και προστατευτισμούς. Άδικος κόπος.

* * *

Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

