McDonald's, Starbucks και Coca-Cola αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία

Η McDonald's ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλείνει προσωρινά και τα 850 εστιατόρια της στη Ρωσία ως απάντηση στην εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Ο κολοσσός του γρήγορου φαγητού, ανέφερε ωστόσο, ότι θα συνεχίσει να πληρώνει τους 62.000 υπαλλήλους του στη Ρωσία.

Με ανοιχτή επιστολή προς τους υπαλλήλους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της McDonald's, Κρις Κεμπτσίνσκι, υποστήριξε ότι το κλείσιμο των καταστημάτων είναι το σωστό, επειδή η εταιρεία δεν μπορεί να αγνοήσει τον «άδικο ανθρώπινο πόνο στην Ουκρανία».

Η McDonald's κατέχει το 84% στα εστιατόρια που διατηρεί στη Ρωσία. Σε πρόσφατη οικονομική έκθεση, η εταιρεία ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συνεισέφεραν το 9% των εσόδων της πέρυσι.

Και η αλυσίδα καφέ Starbucks ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητά της στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, θα κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα με την επωνυμία της, ενώ η εταιρεία θα «παγώσει» τις αποστολές προϊόντων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Alshaya Group με έδρα του Κουβέιτ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση περίπου 100 καταστημάτων Starbucks στη Ρωσία, θα μεριμνήσει για την υποστήριξη των περίπου 2.000 συνεργατών στη χώρα.

Επίσης, η Coca-Cola Company ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία. «Η καρδιά μας είναι με τους ανθρώπους που υφίστανται τα αποτελέσματα από αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την κατάσταση» καταλήγει.

