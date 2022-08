Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Αύριο οι δεσμευτικές προσφορές - Τα θέλγητρα και οι προοπτικές

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των λιμένων με την αυριανή μέρα να είναι καθοριστική για την τύχη του Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), ο οποίος συγκεντρώνει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (τουλάχιστον 67%) του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, ενδιαφέρονται οι ATTICA A.E. Συμμετοχών, η Portek International Private LTD, η Quintana Infrastructure & Development, η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε., η κοινοπραξία Archirodon Group N.V.- ANEK & όμιλος Trident Hellas, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed - Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η θέση του λιμένα στο Ιόνιο και την Αδριατική, σε συνδυασμό με την προώθηση στην περιοχή σημαντικών υποδομών (οδικές κ.α.) αναβαθμίζουν τον διαμετακομιστικό ρόλο του λιμανιού σε συνδυασμό με τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, ιδίως αν στην περιοχή συνδυαστούν και άλλα projects (Logistics, σιδηρόδρομος κ.α.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας έχει σχεδόν αποκλειστικές δραστηριότητες την επιβατηγό ναυτιλία καθώς αποτελεί την πύλη εισόδου-εξόδου των γραμμών με την Ιταλία και την κρουαζιέρα, ενώ ελέγχει και τρεις μαρίνες.

Βασική στόχευση για τον Λιμένα είναι η καθιέρωσή του ως ισχυρό εμπορευματικό κέντρο και ως ένας από τους σημαντικότερους συνδέσμους στις Ευρωασιατικές μεταφορικές αλυσίδες, ενώ προωθείται η βελτίωση και ανάπτυξη του ως ένα «πράσινο λιμάνι», η ανάπτυξη δικτύου μαρινών αλλά και η καθιέρωση του ως προορισμό κρουαζιέρας.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί τη Δυτική πύλη της πατρίδας μας σε μία κομβική γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση, στη μέση ενός μεγάλου θαλασσίου διαδρόμου με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στο εμπορευματικό κομμάτι, στην κρουαζιέρα, στον θαλάσσιο τουρισμό και έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που του προσδίδουν και ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι μέσω του λιμένα σύμφωνα με τα στοιχεία διακίνησης 2009 - 2019, μετακινούνται ετησίως κατά μέσο όρο προς Κέρκυρα 1.500.000 επιβάτες, 90. 000 φορτηγά και 380.000 ΙΧ, ενώ προς Ιταλία τα αντίστοιχα νούμερα αφορούν σε 970.000 επιβάτες, 160 χιλιάδες φορτηγά και 250 χιλιάδες ΙΧ.

Σημειώνεται ότι το 2015 πέρασαν από το λιμάνι 802.829 επιβάτες, ενώ το 2020 αναμένονται 1.069.508 (αύξηση 32%) και για το 2025 προβλέπονται περίπου 1,3 εκατ. επιβάτες. Αντίστοιχα τα οχήματα ήταν 187.804το 201, θα φθάσουν τα 236.145 και στην πενταετία θα αυξηθούν κατά ακόμη 50 χιλιάδες σύμφωνα με συντηρητικές προβλέψεις. Αντίστοιχη αύξηση αναμένεται και στα φορτηγά που από 187.800 το 2015 αναμένεται στην πενταετία δηλαδή το 2025 να ανέρθουν σε 282 χιλιάδες περίπου.

Ειδικότερα, η Ηγουμενίτσα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιμένες Ro- Ro μεταφορών της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου, είναι σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος λόγω της σύγκλισης της Εγνατίας και της Ιονίας Οδού και ως αρχή της Εγνατίας Οδού αποτελεί κόμβο διεθνών μεταφορών στη Νότια Βαλκανική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ασία.

Επίσης, είναι δυνατή η εκμετάλλευση των θαλάσσιων μεταφορών και κυρίως του μεταφορικού διαδρόμου της Αδριατικής ,ενώ προσφέρει λιμενικές υποδομές που πραγματικά προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές.

Κύριες συνδέσεις είναι οι ιταλικοί λιμένες (Μπάρι, Μπρίντιζι, Ανκόνα, Βενετία, Τεργέστη και Ραβένα), καθώς και η Κέρκυρα. Το λιμάνι αποτελεί επίσης αναγνωρισμένο κόμβο του Θαλάσσιου Διαδρόμου (MoS) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό για τους δρόμους της Αδριατικής που περιλαμβάνει και λιμάνια της Ιταλίας για την Ηγουμενίτσα προβλέπεται η κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου/ εμπορευματικού κέντρου Ηγουμενίτσας και κατασκευή της οδικής σύνδεσης του κέντρου με την Εγνατία Οδό και κατ’ επέκταση με το λιμάνι της.

Η εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.” (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων τεσσάρων (4) λιμένων, και συγκεκριμένα του Λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων, που βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου, δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 60 έτη από την υπογραφή της και λήγει την 3η Φεβρουαρίου 2062.

Τα προφίλ των επενδυτών

Grimaldi Euromed / Minoan Lines (Μινωικές Γραμμές ANE): H Grimaldi Euromed ανήκει στον ‘Ομιλο Grimaldi, έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων. Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η εταιρεία μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για το διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων. Οι Μινωικές Γραμμές είναι επίσης εταιρεία του Ομίλου Grimaldi με στόλο 6 πλοίων.

Quintana Infrastructure & Development: Είναι αμερικανική, ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών που επικεντρώνεται στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, υποδομών δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικής αγοράς και διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων λιμένων και τερματικών, μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικών πόρων.

Portek International Ltd: Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 λιμένες μεσαίου μεγέθους και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Aegean Oil: H εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ, είναι μέρος του Ομίλου Aegean, που ανήκει στην οικογένεια Μελισσανίδη και αποτελείται από 5 επιχειρηματικούς κλάδους με δραστηριότητες στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, λιπαντικά ναυτιλίας, εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, σχετικών κυρίως με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, περιβαλλοντικές υπηρεσίες μεταφοράς και επεξεργασίας καταλοίπων πετρελαίου από πλοία και μονάδες ξηράς καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

ANEK Lines: Η ANEK Lines είναι μια ελληνική εταιρεία μεταφοράς επιβατών και φορτίου, η οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί διεθνή δρομολόγια της Αδριατικής Θάλασσας και εσωτερικά δρομολόγια της Ελλάδας, μέσω του στόλου της 9 ιδιωτικών πλοίων, ελληνικού νηολογίου. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Archirodon Group BV: Ο Όμιλος Archirodon είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης έργων που σχετίζονται με θαλάσσιες υποδομές και άλλα διεθνή έργα EPC (Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή). Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της περιλαμβάνουν θαλάσσια έργα, βυθοκόρηση και χερσαία αποκατάσταση για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες.

Όμιλος Trident Hellas: Μέρος του αμερικανικού Ομίλου Trident που παρέχει παγκόσμιες λύσεις ασφάλειας και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω της παροχής ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικών σχέσεων, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης πρωτίστως σε ναυτιλιακούς πελάτες (ναυτιλιακές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια), καθώς και υπηρεσίες αεροπορικής και χερσαίας ασφάλειας.

Attica A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group): Η ATTICA SA HOLDINGS (Attica Group) είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και φορτηγών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαδρομές Ελλάδα-Ιταλία και Μαρόκο-Ισπανία) μέσω ενός στόλου 32 επιβατικών πλοίων και ταχύπλοων.

ΟΛΘ (ThPA – Thessaloniki Port Authority): O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, βάσει συμφωνίας παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.