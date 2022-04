Κλείνει η Airbnb σε Ρωσία και Λευκορωσία

Η Airbnb ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Οι επισκέπτες παγκοσμίως δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν νέες κρατήσεις για διαμονή ή εμπειρίες στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση, για να προσθέσει πως «οι επισκέπτες που βρίσκονται στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία δεν θα μπορούν να κάνουν νέες κρατήσεις στο Airbnb.»

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι οι κρατήσεις που ξεκινούσαν στις ή μετά τις 4 Απριλίου είχαν ακυρωθεί, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbnb, Μπράιαν Τσέσκι, ανακοίνωσε την προγραμματισμένη αναστολή στο Twitter στις 4 Μαρτίου.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus