«Ημέρες Καριέρας»: Επιστρέφει το event-θεσμός που ενώνει όλη την αγορά εργασίας

Οι Ημέρες Καριέρας, το event-θεσμός για την αγορά εργασίας έρχεται για ακόμα μια χρονιά στις 12 και 13 Οκτωβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από το kariera.gr, το πρώτο website στην Ελλάδα για την εργασία και μέλος του διεθνούς δικτύου CareerBuilder.

Ειδικότερα, φέτος φιλοξενούνται περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα δώσουν το «παρών» αναζητώντας τους νέους τους συνεργάτες. Οι Ημέρες Καριέρας απευθύνονται σε όλους τους νέους, φοιτητές, τελειόφοιτους, πτυχιούχους ακόμα και σε εργαζομένους, που θέλουν να εξελίξουν την επαγγελματική τους πορεία. Στο περίπτερο του kariera.gr, θα βρίσκονται εξειδικευμένοι σύμβουλοι και recruiters, οι οποίοι θα κατατοπίζουν τους επισκέπτες σε θέματα βιογραφικού σημειώματος, διαχείριση συνέντευξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και αναγκαίων δεξιοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για έκτη συνεχή χρονιά στις παράλληλες δράσεις πραγματοποιείται το Up Event, το πιο αισιόδοξο event της πόλης, στο πλαίσιο του οποίου διακεκριμένα πρόσωπα από όλους τους κλάδους θα μιλήσουν για την επαγγελματική τους πορεία, τα όνειρά τους και το πώς κατόρθωσαν να πετύχουν τους στόχους τους. Στη σκηνή του Up Event φιλοξενούμε τη Δήμητρα Γαλάνη, τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπαδόπουλο, την ηθοποιό Μπέτυ Μαγγίρα, την content creator Μαίρη Συνατσάκη, τον συνθέτη Μίνω Μάτσα, τη δημοσιογράφο Έλενα Παπαδημητρίου, την ιδρύτρια και lead instructor του One Breath Mindfulness Center Μυρτώ Λεγάκη, τον ιδρυτή της εταιρείας Vivid Vibes Βασίλη Βασιλειάδη, τη Director of strategic planning Εκάβη Βαλλερά από το non profit foundation Desmos, τον Αλέξανδρο Παπαδάκη, External & Community Affairs Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, τον Θοδωρή Αναγνωστόπουλο, ιδρυτή και General Director της SciCo, τον Βασίλη Σοφικίτη, Project Director and Production Manager και τον Πορφύριο Πελωριάδη, PR Communications & IT Manager της εταιρείας JETK, τη Στέλλα Κάσδαγλη, Co-founder της εταιρείας Women on top, και την Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer και Personal, Corporate & Employer Branding Coach.

Η Coca Cola Τρία Έψιλον είναι ο Μεγάλος Χορηγός των φετινών Ημερών Καριέρας, η κα Σοφία Κάντα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε για μία ακόμη χρόνια στις Ημέρες Καριέρας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης του κλάδου αναψυκτικών και εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά, θέλουμε συνεχώς να γνωρίζουμε ανθρώπους με δυνατότητες και να τους βοηθάμε να εξελιχθούν επαγγελματικά μαζί μας. Φέτος, τους επισκέπτες θα περιμένουν στο περίπτερό μας στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για Συμβουλευτική Βιογραφικού. Όλοι θα είμαστε στη διάθεσή τους για να συζητήσουμε, να τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας από την εργασιακή μας καθημερινότητα, και να τους συμβουλεύσουμε για να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται.

Η Teleperformance Greece ως Χορηγός των Ημερών Καριέρας δήλωσε: Η Teleperformance, η οποία συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, στηρίζει σταθερά τις «Ημέρες Καριέρας», τη σημαντικότερη πρωτοβουλία για τις νέες τάσεις εργασίας στην Ελλάδα και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων.To μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι οι άνθρωποί μας. Απασχολούμε περισσότερους από 8.400 υπαλλήλους, που εξυπηρετούν 143 αγορές σε 36 διαφορετικές γλώσσες. Η καινοτομία, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η πολυπολιτισμική κουλτούρα, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η πληθώρα προνομίων που παρέχουμε στους εργαζόμενους, έχουν καταστήσει την Teleperformance Greece ηγέτιδα δύναμη στον χώρο μας.

Τo πρόγραμμα Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola σε περιμένουν στις Ημέρες Καριέρας, στην Αθήνα, σε ένα διαδραστικό hub στoν χώρο του Innovathens. Έλα να συναντήσεις υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και της αγοράς, να παρακολουθήσεις Youth Empowered Sessions σε life & business skills, και να συμμετάσχεις σε διαδραστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το επαγγελματικό σου προφίλ, όπως προσομοιώσεις συνεντεύξεων και gamified self-assessment tests. Μη φύγεις χωρίς να ενημερωθείς για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας από τους partners του προγράμματος και να αποκτήσεις την προσωπική σου επαγγελματική φωτογραφία!

Επίσης, το kariera.gr σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτη οικονομική/κοινωνική ομάδα και θέλουν να σπουδάσουν, προσφέρουν για ακόμη μια χρονιά τη δυνατότητα σε έναν συμμετέχοντα των Ημερών Καριέρας 2019 που ανήκει στην προαναφερθείσα ομάδα, να σπουδάσει με πλήρη υποτροφία.