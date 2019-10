Η ποιότητα και το brand κόντρα στο... φθηνό της Τουρκίας

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Στη ανάγκη να ενισχυθεί το brand των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών μέσα από μια γενικευμένη και συνδυασμένη προσπάθεια των εταιρειών του κλάδου, των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης αλλά και όσων έχουν (θεσμική) «φωνή» διεθνώς, δηλαδή των Ελλήνων ευρωβουλευτών αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Απόστολος Τουραλιάς σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα.

Τόνισε πως παρ' ότι «η Τουρκία δεν είναι άλλοθι για εμάς, καθώς κοιτάζουμε πως θα ενισχύσουμε τη δική μας παραγωγή και να αναβαθμίσουμε ως brand το ελληνικό ψάρι που έτσι κι αλλιώς είναι – κατά κοινή ομολογία – ποιοτικά καλύτερο, εντούτοις οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς μας επηρεάζουν».

Δίνοντας το στίγμα του διεθνούς ανταγωνισμού όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και μοιραία διαμορφώνει και πολιτικές στις τιμές, τόνισε πως «η Τουρκία το 2002 είχε παραγωγή μόλις 20.000 τόνους ψαριών, ενώ το 2019 θα φτάσει σε παραγωγή 190.000 τόνους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις μας που έκαναν λόγο για 160 – 165.000 τόνους. Η Ελλάδα βρίσκεται στους 120.000 τόνους ετησίως. Με δεδομένο ότι το 60% από αυτό πάει σε χώρες της Ε.Ε., είναι σαφές ότι δημιουργείται θέμα για μας», τόνισε ο κ. Τουραλιάς.

Μέσω αυτής της επίδοσης, η Τουρκία πλέον είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στον κλάδο, ενώ η Ελλάδα έχει περάσει στη δεύτερη θέση.

Συνεχίζοντας ο κ. Τουραλιάς τόνισε πως «πέρα από τη συναλλαγματική διαφορά η Τουρκία έχει ένα καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής της και διείσδυσής της σε ξένες αγορές με μια σειρά έμμεσες επιδοτήσεις (επιδότηση αποστολών ανά κιλό με την Turkish Airlines κ.α.).

Με φόντο αυτές τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του ΕΛΟΠΥ υπογράμμισε ότι θα «πρέπει να ενδυναμώσουμε το ελληνικό ψάρι στις αγορές. Χρειάζεται δουλειά σε lobbying για το πώς υποστηρίζουμε τα προϊόντα μας. Δεν μπορεί να αλλάξει μαγικά η κατάσταση από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται η τιμή στη διαθεσιμότητα παραγωγής. Χρειάζεται στρατηγικές επενδύσεις για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και η ποιότητα της ελληνικής παραγωγής.»

Ενίσχυση του brand

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος συσπειρώνεται και μέσα από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προβολής και προώθησης των επώνυμων ελληνικών ιχθυηρών, επιχειρεί να αποκρούσει την τουρκική διείσδυση σε αγορές που μέχρι πρότινος ήταν πρωταγωνιστής.

Από τις αρχές του '19, ο κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας αποφάσισε να συσπειρωθεί κάτω από την κοινή «ομπρέλα» του εθνικού προϊόντος. Με κεντρικό στόχο το ελληνικό ψάρι να γίνει κυρίαρχο brand διεθνώς και - ασχέτως ποια ελληνική εταιρεία το παράγει - να ξεχωρίζει ως ταυτότητα και συσκευασία, οι Έλληνες υδατοκαλλιεργητές ανασυντάσσονται και συσπειρώνονται.



Η ΕΛΟΠΥ έχει ξεκινήσει ένα γενικευμένο πρόγραμμα στήριξης του (επώνυμου) ελληνικού ψαριού, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Στην επόμενη τριετία σε μια σειρά δράσεων του κλάδου θα επενδυθούν από την ΕΛΟΠΥ περί τα 7 εκατ. ευρώ συνολικά για την προώθηση και ανάδειξη των προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.



Πρόκειται για το Brand Strategy του “Fish from Greece-Ελληνικό Ψάρι”. Το πρώτο εξάμηνο του '19 ολοκληρώθηκε το Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσει υπεραξία και να διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα και η αποδοχή του brand από τις διεθνείς αγορές.



Πρόκειται για τη συλλογική εθνική ταυτότητα Fish from Greece, που χαρακτηρίζει όλα τα ψάρια που μεγαλώνουν στα ιχθυοτροφεία των μελών της ΕΛ.Ο.Π.Υ. και έχουν πιστοποιηθεί με βάση το ομώνυμο Πρότυπο Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης.

«Κάνουμε ως Οργάνωση το generic marketing, και όσο προχωρά η πιστοποίηση θα αναπτύσσουμε το fish from Greece» τόνισε ο κ Τουρολιάς και τόνισε ότι μέσα στο 2020 θα υπάρχει σήμανση σε κάθε κατάστημα που θα έχει προϊόντα των 21 εταιρειών μελών της ΕΛΟΠΥ.



Οι πιστοποιήσεις για το ελληνικό ψάρι



Στην ΕΛ.Ο.Π.Υ. που ξεκίνησε στα μέσα του 2016, συμμετέχουν 21 μέλη – εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών που αποτελούν το 80% της εγχώριας παραγωγής.



Ήδη η ΕΛΟΠΥ έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών και έχει εγκεκριμένο Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας για τη διετία 2018-19. Ολοκλήρωσε το σύνολο των ερευνών στις κύριες αγορές μέχρι επίπεδο καταναλωτή και με βάση τα ευρήματα κατάρτισε το Brand Strategy του "Fish from Greece - Ελληνικό Ψάρι.



Παράλληλα το ιδιωτικό Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, παραδόθηκε στις αρχές Ιουνίου και μέρος των Μελών έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα είναι στη διαδικασία επιθεωρήσεων για την πιστοποίηση.



Το προωθητικό πρόγραμμα της ΕΛ.Ο.Π.Υ., που υλοποιείται ήδη στην Ελλάδα και την Ιταλία, βασίζεται σε στρατηγική επικοινωνίας που έχει ως κεντρική ιδέα την έννοια της Διαφάνειας, συνδυάζοντας τα διάφανα νερά των ελληνικών θαλασσών, με τη διαφάνεια στις αρχές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων - μελών της ΕΛ.Ο.Π.Υ.



Οι δράσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επισκέψεις Ελλήνων και ξένων διαμορφωτών γνώμης σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα και στοχεύουν να αναδείξουν στην πράξη τη διαφάνεια που διέπει κάθε στάδιο της παραγωγής. Η προώθηση συνίσταται στην ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών της εστίασης, σχετικά με το ότι το ελληνικό ψάρι αποτελεί μια εξαιρετικά ποιοτική, ασφαλή τροφή με μεγάλη διατροφική αξία, που παράγεται, με απόλυτη διαφάνεια, από έμπειρους παραγωγούς με τεχνογνωσία και προδιαγραφές υψηλού επιπέδου.



Η εσωτερική αγορά και η μεγάλη αγορά της Ιταλίας



Στο μεταξύ ένα στήριγμα για τις ελληνικές εταιρείες είναι και η ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς. Ήδη, έχει ξεφύγει από τα χαμηλά επίπεδα του 2010 όποτε βρέθηκε στο ναδίρ με 18.000, από 25.000 που ήταν προ κρίσης. Σήμερα είναι στους 21.000 τόνους και η μέση τιμή στο ράφι διαμορφώνεται στα 7 ευρώ από 6,5 που ήταν προ κρίσης.



Η μέση κατανάλωση ιχθυηρών έχει κατέλθει στην Ελλάδα στα 14 κιλά ανά κάτοικο, αλλά με μόλις τα 2 από αυτά να είναι από ιχθυοκαλλιέργεια. Οι Ευρωπαίοι συνολικά καταναλώνουν 22 κιλά per capita.



Σημαντικό για τον κλάδο, όπως αναφέρουν στελέχη του, είναι να γίνουν επενδύσεις και να καταστούν τα προϊόντα φιλικά στον καταναλωτή μέσω μεταποίησης ώστε να αυξηθεί η πίτα και να πάει στους 40.000 τόνους στην Ελλάδα την προσεχή τριετία.



Όπως τόνισε ο κ. Τουραλιάς Ελλάδα και Ιταλία απορροφούν το 60% της ελληνικής παραγωγής. Επίσης στόχος για την ΕΛΟΠΥ είναι η διασφάλιση των μεριδίων αγοράς στην Ιταλία, που είναι η μεγαλύτερη αγορά στην ΕΕ, αλλά και η ανάπτυξή τους με ρυθμό ετήσιο που να φτάνει το 4%. Σύμφωνα με τον ίδιο, επόμενες αγορές που στοχεύει ο ΕΛΟΠΥ είναι οι Γαλλία και Γερμανία που επίσης έχουν καλό momentum στην κατανάλωση ψαριών.



Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας σήμερα

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους, αλλά και πιο καινοτόμους, κλάδους της ελληνικής οικονομίας εδώ και 35 χρόνια. H ελληνική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού αντιπροσωπεύει σήμερα περισσότερο από το 60% της παραγωγής της Ε.Ε. και κοντά στο 30% της παραγωγής των Μεσογειακών ειδών, ενώ το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξαγωγών της Ελλάδας σε αγροτικά προϊόντα, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.



Στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα απασχολούνται 12 χιλ. εργαζόμενοι, οι οποίοι αποτελούν «κρίκους» σ' όλη την αλυσίδα από την παραγωγή, τη συσκευασία, έως και τη μεταφορά με τα φορτηγά στο εξωτερικό.