Η Στέλλα Βουλγαράκη, νέα Chief People Officer στην Kaizen Gaming

Η Στέλλα Βουλγαράκη, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στnν Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η νέα Chief People Officer (CPO) της Kaizen Gaming, για τις 10 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η Στέλλα Βουλγαράκη, έχει 20ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και ως Σύμβουλος σε θέματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια 7 ηγείτο της ομάδας HR της Netcompany-Intrasoft, ως Chief People Officer, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την HR στρατηγική της εταιρίας σε 8 χώρες.

«Σε λιγότερο από μια δεκαετία, ο αριθμός εργαζομένων της Kaizen Gaming έχει ξεπεράσει τους 1,000 ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχίζει να είναι θετικός, υπερβαίνοντας το 20% κάθε χρόνο. Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η προσέλκυση νέων ταλέντων είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία. Με την προσθήκη της Στέλλας στην ομάδα μας, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση της περαιτέρω ανάπτυξης της Kaizen Gaming στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σταθερά στη λίστα των πιο ελκυστικών εργοδοτών,» σημείωσε ο Γιώργος Δασκαλάκης, CEO της Kaizen Gaming.

To 2021, η Kaizen Gaming, απέσπασε μια σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 9η θέση της Ευρωπαϊκής λίστας Best Workplaces, στην κατηγορία Best Large Workplaces in Europe με 500+ εργαζόμενους, σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός Great Place to Work®.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που εντάσσομαι σε μια τόσο δυναμική ομάδα, σε μια εταιρεία που επενδύει σημαντικά και συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η ραγδαία επέκταση της Kaizen Gaming είναι μια μεγάλη πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό. Από τη νέα μου θέση, στόχος μου είναι να ενισχύσουμε τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων και να επενδύσουμε στο υψηλού επιπέδου ταλέντο που διαθέτει ο οργανισμός», υπογράμμισε η νέα CPO της Kaizen Gaming, Στέλλα Βουλγαράκη.