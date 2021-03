Η παρουσία στελεχών της Alpha Bank στο Fin Forum 2021

Στο ψηφιακό συνέδριο FinForum, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 4 Μαρτίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με θέμα "Shaping the future of banking and finance” και την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, οικονομικών φορέων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμμετείχαν τρία Στελέχη της διοίκησης της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διευθύντρια – Chief Transformation Officer Αναστασία Σακελλαρίου μίλησε για την προσαρμογή της Alpha Bank στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας και για την πορεία του προγράμματος μετασχηματισμού της, ενώ ο Γενικός Διευθυντής – Chief Operating Officer Στέφανος Μυτιληναίος ανέλυσε τις προκλήσεις και τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επίσης, η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer της Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα μίλησε για κουλτούρα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης που υιοθετεί η Alpha Bank και τις δράσεις που αναπτύσσονται για τη στήριξη του Προσωπικού της εν μέσω πανδημίας.

«Εξελίσσουμε την κουλτούρα του οργανισμού χτίζοντας πάνω στη μακρά πελατοκεντρική παράδοση της Alpha Bank»

Αναλύοντας το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο λόγω της πανδημίας, η Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια - Chief Transformation Officer της Alpha Bank, επισήμανε τέσσερις τάσεις: την στροφή των πελατών προς το digital, την ανάδειξη της ανάγκης για ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις καταστάσεις, την υιοθέτηση της τηλεργασίας και την πιθανή δημιουργία νέων κόκκινων δανείων.

"Στην Alpha Bank, συνεχίζοντας τη μεθοδική δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, επενδύουμε στη δημιουργία νέων μοντέλων εξυπηρέτησης των πελατών και διανομής των υπηρεσιών μας, ενισχύοντας τα ψηφιακά μας κανάλια και αναπτύσσοντας περαιτέρω την απομακρυσμένη υποστήριξη των πελατών για συναλλαγές, παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες", τόνισε.

Αναφέροντας ότι η Alpha Bank αξιοποιεί την επιτυχημένη εμπειρία της από την πρώτη φάση της πανδημίας, όταν, μέσα σε λίγες μέρες, προσάρμοσε τη λειτουργία της μετατρέποντας όσες υπηρεσίες ήταν εφικτό σε digital μορφή, εξήγησε ότι η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια νέα κουλτούρα, προχωρώντας στον μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου και στην υιοθέτηση μηχανισμών που θα επιτρέψουν γρηγορότερη λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων. Παράλληλα, είπε ότι η τηλεργασία "ήρθε για να μείνει", καθώς δημιουργεί "νέες ευκαιρίες" και αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια "εντελώς νέα επιχειρησιακή κουλτούρα που θα έχει στον πυρήνα της την στρατηγική πρόβλεψη και την ευελιξία, προκειμένου να επιτελέσουμε σωστά τον ρόλο μας απέναντι στους μετόχους μας, τους πελάτες, τους συναδέλφους μας και, φυσικά, την ελληνική κοινωνία".

"Στην Alpha Bank έχουμε δομήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού", σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας, τόνισε η κυρία Σακελλαρίου, προσθέτοντας ότι σύντομα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του και ξεκινάει η εντατική υλοποίησή του. Εξήγησε ότι οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι "η κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός των πολλών ομάδων εργασίας και η αλλαγή της κουλτούρας των ανθρώπων μας" και πως για την αντιμετώπισή τους έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα, με πάνω από 150 Στελέχη, τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα του μετασχηματισμού. "Πρόθεσή μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των λύσεων της επόμενης μέρες να προέρχεται από τις ίδιες τις ομάδες, γιατί μόνο έτσι θα είναι πραγματικά αποτελεσματική". "Χτίζουμε πάνω στη μακρά παράδοση της πελατοκεντρικής προσέγγισης της Alpha Bank ώστε να εξελίξουμε την κουλτούρα του οργανισμού" δήλωσε, κλείνοντας, η κυρία Σακελλαρίου.

"Η απάντηση στην ψηφιακή πρόκληση δεν είναι μόνο η τεχνολογία αλλά και ο άνθρωπος"

"Οι τράπεζες έχουμε μια σειρά από προκλήσεις που πρέπει να απαντήσουμε, όπως οι ανάγκες των πελατών μας και το πώς εμείς θα ανταποκριθούμε, η πίεση στο business model μας και οι αλλαγές από τις ψηφιακές τεχνολογίες", δήλωσε ο Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής - Chief Operating Officer της Alpha Bank.

"Οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις απαιτούν μετασχηματισμό σε πολλές διαστάσεις. Και στο value proposition προς τους πελάτες μας και στον τρόπο που δουλεύουμε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει νόημα μόνο όταν αφορά και τον τρόπο που δουλεύουμε και την εξυπηρέτηση των πελατών μας".

"Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις συναλλαγές σε ψηφιακά κανάλια και το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η πανδημία έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο ήταν μια διαδικασία που "συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, συμβαίνει τώρα και θα συνεχίσει να συμβαίνει".

Οκ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η Alpha Bank έχει επενδύσει σε τεχνολογίες, υποδομές και τρόπους εργασίας που βοηθούν τον εσωτερικό μετασχηματισμό της Τράπεζας και την αντιμετώπιση των νέων αλλαγών που επίκεινται. "Ο μετασχηματισμός δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός”, τόνισε, εξηγώντας ότι πρέπει να πραγματοποιείται με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών και την υιοθέτηση ενός λειτουργικού business model για την Τράπεζα.

Έκανε ειδική αναφορά στα digital wallets που παρέχει η Τράπεζα – το myAlpha Wallet, το Garmin Pay, το Apple Pay – υπογραμμίζοντας τη σημασία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και στην πρωτοποριακή υπηρεσία MyAlpha Ραντεβού, που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού και να εξυπηρετούνται online. "Πάνω από όλα, βάλαμε μπροστά ένα από τα πιο βασικά μας assets, που είναι οι άνθρωποί μας, και χτίζουμε πάνω στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πελάτες μας. Η απάντηση στην ψηφιακή πρόκληση δεν χρειάζεται να είναι 100% ψηφιακή. Μπορεί να έχει και έναν μεγάλο ανθρώπινο παράγοντα".

Για τον κ. Μυτιληναίο, η μεγαλύτερη πρόκληση της Τράπεζας ως προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό είναι να μπορέσει να εστιάσει σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία. "Αν προσπαθήσουμε να λύσουμε όλα όσα βλέπουμε σαν προβλήματα δεν θα τα καταφέρουμε. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τι πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε μια νέα σύμβαση με τους πελάτες μας, για να έχουμε και ένα βιώσιμο business model", τόνισε.

«Στην Alpha Bank διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση»

Στην κουλτούρα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης που υιοθετεί η Alpha Bank, καθώς και στην πολιτική της Τράπεζας για την παροχή ίσων ευκαιριών και την προώθηση των γυναικών στην Ανώτερη Διοίκηση, αναφέρθηκε η Φραγκίσκη Μελίσσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer της Alpha Bank. Η κυρία Μελίσσα σημείωσε ότι το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας ανέρχεται στο 55%, ενώ ήδη ενισχύεται σημαντικά η παρουσία τους και στα ανώτατα διοικητικά επίπεδα. Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις της Τράπεζας ανήλθε στο 16% το 2020, από 6% το 2019, και η παρουσία τους στο Δ.Σ. αγγίζει σήμερα περίπου το 20% από το 8% που ήταν το 2019.

"Με δεδομένη τη σημαντική αυτή εξέλιξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αλλά και με αρκετές άλλες πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο εργασιακό μας περιβάλλον, η Alpha Bank, για τρίτη συνεχή χρονιά, εντάχθηκε στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)", τόνισε η κυρία Μελίσσα, προσθέτοντας ότι από την επόμενη εβδομάδα, η Τράπεζα θα εγκαινιάσει και μία νέα δέσμη προγραμμάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των γυναικών.

Επίσης, η κυρία Μελίσσα αναφέρθηκε και στην ευρύτερη εφαρμογή της πολιτικής διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης, πέραν της ισότητας των φύλων, σημειώνοντας ότι αυτή εστιάζει στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής θέσης, ειδικών ικανοτήτων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, επισημαίνοντας τα υψηλά ποσοστά τηλεργασίας που διατηρεί η Alpha Bank στις κεντρικές της υπηρεσίες, τα οποία αγγίζουν το 70%, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα επικοινωνίας, προκειμένου όλοι οι άνθρωποί της να μένουν σε επαφή και να έρχονται πιο κοντά:

"Από την πρώτη στιγμή υιοθετήσαμε μία online πλατφόρμα επικοινωνίας που ονομάζουμε #StayConnected μέσω της οποίας μοιραζόμαστε τη νέα μας καθημερινότητα, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σε σχεδόν καθημερινή βάση, καλύπτουμε δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της ευεξίας και του πολιτισμού, σε συνεργασία με ψυχολόγους, παιδιάτρους, διατροφολόγους κ.ά., για την ενημέρωση, την υποστήριξη αλλά και την ψυχαγωγία των Εργαζομένων μας", ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Μελίσσα. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην διαδικτυακή Ακαδημία Γονέων της Alpha Bank, η οποία παρέχει πολύτιμες συμβουλές "για τη συνύπαρξη γονέων και παιδιών στο σπίτι στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας".