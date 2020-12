Η φάμπρικα των πλαστών επιστολών της Folli Follie, οι εικονικές πωλήσεις και τα ψώνια με δαπάνες της εταιρείας

«Prepei ton tziro na ton ftasoume +10-15%. Kai ta Kerdi Gia na min kanoume ipervoles na ftasoume sta persina epipeda». Τέτοια mails, όπως αυτό που αντάλλαξαν το 2012 ο Τζ.Κουτσιολούτσος με τον τότε οικονομικό διευθυντή της Folli Follie Ι.Μπεγέτη, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η τότε διοίκηση της εταιρείας διαχειριζόταν τις οικονομικές της καταστάσεις.

Σε άλλο mail που εμπεριέχεται στην ενδιάμεση έκθεση ελέγχου της εταιρείας από την PwC διαβάζουμε ότι «meta apo analisi prepei o tziros na ftasei sta 435 ekatomiria lkai kerdi apo 92 sta 110 sinenoisou me ton patera mou giati elege mipos kanoume ena credit note stis links giro sta 5 ekatomiria lires ara tha meiothoun sto hk anditixa».

Ετσι εξιστορείται από την PwC, το πως από το 2001 και μετά έχει στηθεί ένα «γαϊτανάκι» εικονικών πωλήσεων και κερδών, το οποίο κορυφώνεται την διετία 2016-2017. Αρχικά η εταιρεία φαίνεται να πηγαίνει με το «μαλακό» τις εικονικές πωλήσεις οι οποίες είναι μειοψηφικές στις πωλήσεις του ομίλου, αλλά σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2017, πάνω από 80% των πωλήσεων είναι εικονικές.

Συνολικά 27 εταιρείες λαμβάνουν μέρος στο γαϊτανάκι της αύξησης των μεγεθών του ομίλου, οι οποίες χρονολογούνται από το 2001 μέχρι και το 2018 που έσκασε η «φούσκα» του ομίλου των πέντε ηπείρων και ισάριθμων θαλασσών. Αρχικά οι εικονικές πωλήσεις πραγματοποιούνται με πραγματικές εταιρείες, όπου η μια φαίνεται να πουλά στην άλλη, αλλά χωρίς μετακινήσεις εμπορευμάτων και χρημάτων. Στη συνέχεια, την περίοδο 2016-2017, το κύκλωμα περιορίζεται σε τρεις τέσσερις εταιρείες, οι οποίες – εκτός του ότι πραγματοποιούν εικονικές συναλλαγές, είναι και οι ίδιες εικονικές.

Επίσης στην έκθεση της PwC, η οποία ας σημειωθεί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παρουσιάζεται το μνημείο αδιαφάνειας, απουσίας εταιρικής διακυβέρνησης και κατάχρησης των χρημάτων της εταιρείας, από τους ιδρυτές της και τη διοίκησή της. Η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου φαίνεται ότι εξελίχθηκε σε μιας οικογενείας… Αρχή. Η οικογένεια Κοτσολιούτσου συνεδριάζει πρακτικά μόνη της αφού τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από 01.01.2017 έως 06.05.2018 που δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της QCM, δείχνουν ότι υπήρξαν 41 συνεδριάσεις, στις οποίες δύο μέλη του Δ.Σ. απουσίαζαν εντελώς. Ένα τρίτο μέλος ήταν απών στις 40 συνεδριάσεις, ένα τέταρτο μέλος ήταν απών στις 32 συνεδριάσεις και ένα πέμπτο μέλος ήταν απών στις 30 συνεδριάσεις.

Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας παρείχε υπηρεσίες σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου έναντι αμοιβής 300.000 ευρώ, ενώ βρέθηκαν αγορές επίπλων και κρασιών πολλών χιλιάδων ευρώ από τα μέλη της οικογενείας που εξοφλήθηκαν από τα διαθέσιμα της εταιρείας.

Επίσης το 2009 η θυγατρική εταιρεία Ελληνικές Διανομές, διενεργούσε μεμονωμένες συναλλαγές με εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο στελεχών της FFGS και με αντικείμενο την εξαγωγή ρολογιών και κοσμημάτων του οίκου Bvlgari αξίας άνω των 2,7 εκατ. ευρώ. Η αγορά αυτή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την FFGS και στη συνέχεια τα προϊόντα πωλήθηκαν σε θυγατρική εταιρεία με έκπτωση 80% που ελέγχονταν από τα μέλη της οικογένειας Κοτσολιούτσου.

Η έκθεση:

Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούσε και η Επιτροπή Ελέγχου. Μέλος της από το 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 ήταν ο πεθερός του διευθύνοντα συμβούλου της επιχείρησης. Παράλληλα επί πολλά χρόνια έτερο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας φέρεται να λαμβάνει αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ χωρίς να υπάρχει ειδική άδεια από τη Γ.Σ. των μετόχων.

Σε άλλο σημείο φαίνεται ότι το Δ.Σ. της εταιρείας το 2012 αμείβεται με 3,1 εκατ. ευρώ, όταν η έγκριση της Γ.Σ. ήταν για 0,51 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ενόψει της της Γ.Σ. του Ιουνίου 2013 ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας σε μήνυμα του προς τα στελέχη της αναφέρει «ara tha fame mavro dagoto. Protino na spasete gia logus epidoseon mono sta 3 to 2012 *na klado gia na fenode mikroteres ke gia 2013 na proegkrinoume oti analogi stin ffg xoris kae enoite». Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά ΓΣ που τέθηκαν στη διάθεσή της PwC, η έγκριση της ΓΣ για το έτος 2012 δεν ήταν 513.000 ευρώ, αλλά 726.964 ευρώ. Στην πράξη οι δαπάνες του Δ.Σ. ήταν διαφορετικές από τις εγκρίσεις που έδιναν οι μέτοχοι και συνήθως υψηλότερες των αρχικών εγκρίσεων.

Και οι ατασθαλίες και παρανομίες δεν έχουν τελειωμό. Οι Κοτσολιούτσοι φέρεται να αγοράζουν, έπιπλα, κρασιά, αυτοκίνητα με χρήματα της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία η εταιρεία επιβαρύνθηκε με το ποσό των 395.000 ευρώ για την απόκτηση επτά αυτοκινήτων και με έξοδα μίσθωσης για άλλα αυτοκίνητα που είχαν παραχωρηθεί προς χρήση σε μέλη της οικογενείας, αναφέρει η έκθεση της PwC. Σε άλλο σημείο αναφέρεται η δαπάνη της εταιρείας για απόκτηση επίπλων αξίας ύψους 125.000 ευρώ.

Επίσης για να πείσουν τους ορκωτούς λογιστές για την αυθεντικότητα των υπολοίπων των λογαριασμών των τραπεζών, πλαστογραφούν επιστολές των τραπεζών, μεταξύ των οποίων και της Apha Bank. H PwC κάνει λόγο για μια κενή επιστολής της Alpha που βρέθηκε σε υπολογιστή εργαζόμενης, στην οποία διαμορφώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. «Έχουμε εντοπίσει διάφορα παραδείγματα ύπαρξης λευκών καμβάδων σε μορφή pdf και template ακριβές αντίγραφο της Alpha Bank», αναφέρεται στην έκθεση της η PwC.

Oι άνθρωποι της PwC είχαν επινοήσει ακόμη και τον τρόπο που θα αποστέλλονταν το υπόλοιπο του λογαριασμού, ύψους 79 εκατ. ευρώ, από την Alpha Bank. O I. Mπεγιέτης, ταχυδρομούσε έναν φάκελο με κούριερ σε γνωστό του (Κ.Σ.) στην Αθήνα με την πλαστή απαντητική επιστολή, και εκείνος υπογράφοντας στον φάκελο σαν Γεώργιος Ανδρέου, υποδιευθυντής της Alpha Bank, τα ταχυδρομούσε πίσω στην FFGS για να δοθούν στους ελεγκτές της εταιρείας. Για κάθε αποστολή πού εντοπίστηκε, ο κ. Μπεγιέτης πλήρωνε τον Κ.Σ. το χρηματικό ποσό των 500 έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα ο Ι.Μ. φαίνεται να έστελνε e-email σε υπάλληλο της Alpha Bank ονόματι Γεώργιο Ανδρέου από τον οποίο ζητούσε να του στείλει την απαντητική επιστολή για την επιβεβαίωση των υπολοίπων. Η ηλεκτρονική αυτή επικοινωνία με τον «Ανδρέου», την οποία προωθούσε ο Ι.Μ. στον ελεγκτή, ήταν εν μέρει ή ολικώς πλαστή.

«Prosoxi… To lepto simeio einai oti -kai kala- to fakelo ton stelnei I Alpha Bank… Opote, ston courier pout ha doseis ta stoixeia prepei na doseis kai stoixeia apostolea… Ara kat’ arxaxs kaleis neo courier gia na min einai o idios pou sou paredose to fakelo. Ekei loipon tha doseis pseftika stoixeia prospioumenos ws exis: Georgios Andreou (ABank), kai dineis to diko sou kinito (den tha se parei kaneis tilefono min se noiazei) O courier den tha sou zitisei taftotita opote ola kala». Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Μπεγιέτης στον Κ.Σ. στις 17 Απριλίου 2015, σε κάποια στιγμή της συνεννόησης μεταξύ τους προκειμένου ο Κ.Σ. να αποστείλει στους ορκωτούς λογιστές της FF στην Αθήνα, την επιστολή που της Alpha Bank που βεβαίωνε το τραπεζικό υπόλοιπο της FF ύψους 79 εκατ. ευρώ.

«Οι επικοινωνίες που εντοπίσαμε σχετικά με την αποστολή των πλαστών επιστολών τραπέζης ξεκινούν το 2015 και αφορούν το υπόλοιπο των οικονομικών καταστάσεων» αναφέρει η έκθεση της PwC.