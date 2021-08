Η εξαγορά της Afterpay από την Square αποδεικνύει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε out of the box

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών. Ειδικά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, των καταναλωτικών δανείων, των πληρωμών και των συναλλαγών, οι εξελίξεις είναι επαναστατικές, φέρνοντας το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα σε δυσχερή θέση.

Ειδικότερα η νέα γενιά έχει μάθει να ζει, έξω από το κλασικό τραπεζικό σύστημα, χρησιμοποιώντας το λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό σύστημα», που προσφέρει τα πάντα με χαμηλότερο κόστος, με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη ελευθερία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Μία από αυτές είναι και η Afterpay (ASX:APT).

Πριν από μόλις 15 ημέρες η Apple αποφάσισε να εισέλθει στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την Goldman Sachs, εστιάζοντας στον χώρο των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών. Ουσιαστικά έκανε μεγάλο βήμα στο χώρο που ονομάζεται BNPL, από το Buy Now Pay Later, δηλαδή «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Είναι μια λύση που ξεπερνάει τα παραδοσιακά καταναλωτικά δάνεια και τις συμβατικές πιστωτικές κάρτες.

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτήν τη νέα τραπεζική υπηρεσία; H υπηρεσία αυτή φέρνει πιο κοντά τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων με τους καταναλωτές. Η μέθοδος BNPL, υιοθετείται κυρίως από καταστήματα που πωλούν είτε είδη υψηλής αξίας όπως είναι τα είδη πολυτελείας, είτε είδη χαμηλού κόστους και ευρείας κατανάλωσης, με σκοπό να αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων και να γεμίσει ευκολότερα το λεγόμενο καρότσι της νοικοκυράς. Η μέθοδος «Buy now pay later», βοηθά κυρίως τις αγορές σε φυσικά καταστήματα, στα οποία η παρορμητικότητα των καταναλωτών είναι μεγαλύτερη.

Η μεθοδολογία είναι απλή. Ο καταναλωτής όταν φτάνει στο ταμείο για να πληρώσει το προϊόν που έχει επιλέξει να αγοράσει, δηλώνει ότι θέλει να πληρώσει με δόσεις. Δημιουργεί αυτομάτως μέσω ενός app, λογαριασμό με τις εταιρείες BNPL που συνεργάζονται με το κατάστημα. Του παρουσιάζονται αμέσως στο κινητό του, τα εναλλακτικά σενάρια των διακανονισμών και των δανείων που είναι συνδεδεμένα μα το συγκεκριμένο προϊόν και αυτός αποφασίζει ποιο απ’ όλα θα δεχθεί. Ακολούθως ο πελάτης επιστρέφει στο περιβάλλον του καταστήματος και προβαίνει στην πληρωμή του προϊόντος που έχει επιλέξει.

Δύο από τις πρώτες εταιρείες που είχαν εισέλθει σε αυτόν τον τομέα είναι οι Αυστραλιανές Afterpay και Seezle, τις οποίες είχαμε παρουσιάσει το Φεβρουάριο του 2021, μέσα από το άρθρο «Bank Alert! Πώς το «buy now pay later» καταργεί δάνεια και πιστωτικές κάρτες», στο οποίο περιγράφεται εκτενώς μέσω διαγραμμάτων και ο τρόπος λειτουργίας των BNPL Apps.

To περασμένο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε η εξαγορά της Afterpay Ltd (ASX:APT), από την Square Inc, (SQ) έναντι $29 δισ. Η Square, είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο χώρο των ψηφιακών πληρωμών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με κεφαλαιοποίηση της τάξης των $121,5 δισ. Η εξαγορά έγινε με premium 31% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Afterpay, την περασμένη Παρασκευή. Η μετοχή της Square με τη σειρά της, παρουσίασε άνοδο της τάξης του +10%, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς.

Η πίεση που δεχόταν η Square από τις ανταγωνίστριες εταιρείες όπως είναι η PayPal (PYPL), η Affirm (AFRM), από το νεοσύστατο σχήμα Apple – Goldman Sachs, αλλά και από την ίδια την εξαγοραζόμενη Afterpay που διατηρεί σημαντικό μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ, οδήγησε την Square στην εξαγορά.

Κατά τη διάρκεια του Q2, η Square παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 143%, που συνοδεύτηκε από αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 266%. Βέβαια η εταιρεία επιχείρησε να εισέλθει και στο χώρο του bitcoin, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει νέους πελάτες που είναι χρήστες των κρυπτονομισμάτων. Και αυτή η κίνηση προς το παρόν, δεν αποδείχτηκε επικερδής, έχοντας παγώσει εν μέρει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η εξαγορά της Afterpay από την Square στις ΗΠΑ και ο επιτυχημένος νέος κύκλος χρηματοδότησης της Revolut στην ΕΕ, δείχνουν την κατεύθυνση των εξελίξεων στα fintech, καθώς και τις αλλαγές που συντελούνται στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Όπως αποδεικνύεται, οι κινήσεις “out of the box”, προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες από τις επενδυτικές τοποθετήσεις στις παραδοσιακές τραπεζικές μετοχές.