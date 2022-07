Η Eurobank για 3η χρονιά μοναδική τράπεζα στη λίστα «Most Admired Companies in Greece»

Για τρίτη (3η) διαδοχική χρονιά (2020-2021-2022) η Eurobank είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που εντάχθηκε στη λίστα με τις είκοσι (20) Most Admired Companies στην Ελλάδα, που διοργανώνει κάθε χρόνο το περιοδικό Fortune.

Με τη νέα διάκριση, που επιτεύχθηκε σε ένα δύσκολο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, η Eurobank συμπληρώνει έξι (6) διαδοχικά χρόνια συμμετοχής της στη λίστα με τις 20 καλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα, επιβραβεύοντας έτσι τη συλλογική συμβολή της Διοίκησης και του προσωπικού της καθώς και τη στρατηγική της Τράπεζας, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Eurobank, κα Νατάσσα Πασχάλη, παρέλαβε το βραβείο "Most Admired Companies", εκ μέρους της Eurobank, στο πλαίσιο του Most Admired Companies Exclusive Event που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, στο Four Seasons Astir Palace Hotel, στη Βουλιαγμένη. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης η κα Ν. Πασχάλη συμμετείχε σε panel με θέμα την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο υβριδικό μοντέλο εργασίας, που υιοθέτησε πρόσφατα η Τράπεζα, και στα οφέλη του, γεγονός που καταδεικνύεται και από την ευρεία αποδοχή του από τους εργαζόμενους.

Η έρευνα του περιοδικού Fortune πραγματοποιείται σε συνεργασία με την KPMG Ελλάδος και αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευνα για την εταιρική φήμη τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια στην Ελλάδα. Διεξάγεται βάσει των κριτηρίων & της μεθοδολογίας της αμερικανικής έκδοσης ενώ έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο θεσμό για το ελληνικό επιχειρείν, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν σε ποιότητα, δημιουργία αξίας, διαχείριση πόρων, εξωστρέφεια και εταιρική υπευθυνότητα. Φέτος, οι καλύτερες εταιρείες ανά κλάδο, που ανέδειξε η έρευνα, παίρνουν τις περισσότερες ψήφους στο κριτήριο της "Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού", με δεύτερο σε ψήφους το κριτήριο "Καινοτομία" και τρίτο τα "Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης".

Στην έρευνα για την ανάδειξη των κορυφαίων Most Admired Companies στην Ελλάδα για το 2022, συμμετείχαν περισσότερα από 2.000 στελέχη της αγοράς (CEOs, CFOs, COOs, Γενικοί Διευθυντές, Marketing Managers, Εμπορικοί Διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) από 380 επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατ. ευρώ και από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Οι καλύτερες εταιρείες, του κλάδου τους, επιλέχθηκαν με γνώμονα τα εννέα (9) κριτήρια του Fortune που ήταν η Καινοτομία, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης, η Οικονομική Ευρωστία, η Μεσομακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, η Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων & Υπηρεσιών, η Εξωστρέφεια / Ανταγωνιστικότητα.