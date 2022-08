Η Berkshire Hathaway του Γ. Μπάφετ είχε ζημιές 43,8 δισ. δολ. το β΄τρίμηνο αλλά βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη

AP

Η διολίσθηση των τιμών των μετοχών τιμώρησε την τελική γραμμή της Berkshire Hathaway το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Γουόρεν Μπάφετ, εμφάνισε ζημιές ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η Berkshire απέφερε κέρδη σχεδόν 9,3 δισ. δολαρίων από τις δραστηριότητές της, καθώς τα έσοδα από την ασφάλιση και τον σιδηρόδρομο BNSF αντιστάθμισαν τη ζημιά από την ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων Geico.

Η άνοδος των επιτοκίων βοήθησε τις ασφαλιστικές μονάδες της Berkshire να παράξουν περισσότερα χρήματα από τις επενδύσεις, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου έδωσε ώθηση στα κέρδη από τις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές επενδύσεις της εταιρείας.

Η Berkshire επιβράδυνε επίσης τις αγορές των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένης της δικής της, αν και έκλεισε τον Ιούνιο με μετρητά 105,4 δισ. δολάρια και ισοδύναμα που μπορούσε ακόμη να αναπτύξει.

«Αυτό δείχνει την ευμετάβλητη φύση των αγορών», δήλωσε ο Τομ Ρούσο, συνεργάτης της Gardner, Russo & Quinn στο Λάνκαστερ της Πενσιλβάνια, ο οποίος επενδύει περισσότερα από 8 δισ. δολάρια, 17% εκ των οποίων είναι τοποθετημένο στη Berkshire. «Είναι κάτι συνηθισμένο για την Berkshire Hathaway».

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την Berkshire λόγω της φήμης του Μπάφετ και επειδή τα αποτελέσματα από τις δεκάδες λειτουργικές μονάδες του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων της Omaha, με έδρα τη Νεμπράσκα, αντικατοπτρίζουν συχνά ευρύτερες οικονομικές τάσεις.

Η Berkshire κατέχει δεκάδες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων σταθερά κερδοφόρων, όπως η ομώνυμη ενεργειακή εταιρεία, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες και βιομηχανίες, αλλά και γνωστές εταιρείες όπως η Dairy Queeen, η Duracell, η Fruit of the Loom και η See's Candies.

Στην τριμηνιαία έκθεσή της, η Berkshire αναφέρει ότι «παραμένουν σημαντικές διακοπές των αλυσίδων εφοδιασμού και υψηλότερο κόστος», καθώς εμφανίζονται νέες παραλλαγές της COVID-19 και λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι άμεσες απώλειες για την εταιρεία δεν ήταν σημαντικές, παρά τον αντίκτυπο που είχε το υψηλότερο κόστος για υλικά, αποστολή και εργασία.

Τα λειτουργικά κέρδη

Τα καθαρά αποτελέσματα υπέστησαν ζημιές λόγων των ύψους 53 δισ. δολαρίων απωλειών της Berkshire από επενδύσεις και παράγωγα.

Οι μετοχές τριών μεγάλων συμμετεχόντων, της Apple Inc AAPL.O, της Bank of America Corp BAC.N και της American Express Co. AXP.N, υποχώρησαν περισσότερο από 21%, σε σύγκριση με την πτώση κατά 16% που κατέγραψε ο S&P 500.

Οι λογιστικοί κανόνες απαιτούν από την Berkshire να αναφέρει τις ζημίες με τα αποτελέσματά της, ακόμη και αν ο όμιλος δεν αγοράζει ή δεν πουλάει τίποτα.

Ο Μπάφετ προτρέπει τους επενδυτές να αγνοήσουν τις διακυμάνσεις, καθώς η Berkshire θα κερδίσει χρήματα εάν οι μετοχές αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Το 2020, για παράδειγμα, η Berkshire έχασε σχεδόν 50 δισ. δολάρια το α΄ τρίμηνο, εξαιτίας της πανδημίας, αλλά είχε ετήσια κέρδη 42,5 δισ. δολαρίων.

Η τριμηνιαία ζημιά ανέρχεται στα 29.754 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α΄ και σε σύγκριση με καθαρό κέρδος 28,1 δισ. δολαρίων ή 18.488 δολαρίων ανά μετοχή κατηγορίας Α΄ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα λειτουργικά κέρδη της Berkshire αυξήθηκαν κατά 39% σε 9,28 δισ. δολάρια ή περίπου 6.326 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α΄, από 6,69 δισ. δολάρια ή 4.424 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α΄, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ζημιά 487 εκατομμυρίων δολαρίων της Geico, προ φόρων, αντισταθμίστηκε περισσότερο από κέρδη 976 εκατ. δολαρίων προ φόρων στην αντασφάλιση ακινήτων και ατυχημάτων και από μια άνοδο 56% στα έσοδα από ασφαλιστικές επενδύσεις μετά φόρων στα 1,91 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη αυξήθηκαν 10% στην BNSF, με τα υψηλότερα έσοδα ανά αυτοκίνητο από τις επιβαρύνσεις καυσίμων να αντισταθμίζουν εν μέρει τους χαμηλότερους όγκους ναύλων και το υψηλότερο κόστος καυσίμων, ενώ τα κέρδη από την Berkshire Hathaway Energy αυξήθηκαν κατά 4%.

Η Berkshire επαναγόρασε μόλις 1 δισ. δολάρια από τη δική της μετοχή, από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο και σε σύγκριση με 51,7 δισ. δολάρια το 2020 και το 2021.

Οι αγορές μετοχών της 6,15 δισ. δολαρίων μειώθηκαν από 51,1 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, όταν ανέλαβε μεγάλα μερίδια στις εταιρείες πετρελαίου Chevron Corp CVX.N και Occidental Petroleum Corp OXY.N.

Η Berkshire αναμένει να ολοκληρώσει την εξαγορά 11,6 δισ. δολαρίων της ασφαλιστικής εταιρείας Alleghany Corp Y.N το τέταρτο τρίμηνο.