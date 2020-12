Η Attica Group είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας με πιστοποίηση περί ανακύκλωσης πλοίων

Η Attica Group είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, τα πλοία της οποίας πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί ανακύκλωσης πλοίων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013) λαμβάνοντας το σχετικό Certificate on Inventory of Hazardous Materials από τον Lloyd's Register.

Ταυτόχρονα, σε εθελοντική βάση, η Attica Group έλαβε και τη δήλωση συμμόρφωσης (Statement of Compliance on Inventory of Hazardous Materials) σύμφωνα με την αντίστοιχη διεθνή συνθήκη του Χονγκ-Κονγκ. Η Attica Group όρισε και εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου προμηθειών αλλά και καταγραφής τυχόν επικίνδυνων υλικών (Inventory of Hazardous Materials) επί των πλοίων του στόλου της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, ο οποίος απαγορεύει ή περιορίζει την εγκατάσταση και τη χρήση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμίαντου ή ουσιών που καταστρέφουν το όζον) και υποχρεώνει τα πλοία να δημιουργήσουν τον κατάλογο απογραφής επικίνδυνων υλικών, προσδιορίζοντας τα σημεία και τις ποσότητες αυτών.

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και των σχετικών υποχρεώσεων ξεκινά από την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε όλα τα πλοία με σημαία της Ε.Ε., καθώς και στα πλοία που φέρουν σημαία τρίτης χώρας και προσεγγίζουν λιμένες της Ε.Ε. ή βρίσκονται αγκυροβολημένα σε αυτούς.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε τέσσερις χώρες και σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.