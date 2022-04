Η ανάρτηση του Έλον Μασκ για την Coca Cola

Ο Έλον Μασκ, μετά την εξαγορά του Twitter για το ποσό των 44 δισ. δολαρίων, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να αστειευτεί για έναν νέο πιθανό στόχο εξαγοράς, την Coca Cola ώστε να βάλει ξανά την κοκαΐνη στη συνταγή της.

«Στη συνέχεια, θα αγοράσω την Coca-Cola για να της ξαναβάλω κοκαΐνη», έγραψε στο Twitter, αναφερόμενος στην αρχική συνταγή του διάσημου σήμερα αναψυκτικού που πρωτοκυκλοφόρησε το 1886 ως τονωτικό για διάφορες παθήσεις.

Όμως, η εταιρεία αναψυκτικών αποτελεί πολύ ακριβότερο στόχο από το Twitter με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε 284 δισ. δολάρια.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, ανέρχεται σήμερα σε 253 δισεκατομμύρια δολάρια - πολύ μπροστά από τον κοντινότερο αντίπαλό του Τζεφ Μπέζο, ο οποίος αξίζει σήμερα 162 δισεκατομμύρια δολάρια.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in