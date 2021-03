Η Amita Free βραβεύτηκε με 3 σημαντικές διακρίσεις για την καινοτόμα σύσταση και τη μοναδική της γεύση!

H Amita Free, ο νέος χυμός με λιγότερες θερμίδες*, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, απέσπασε συνολικά 3 σημαντικές διακρίσεις, τόσο για τη γεύση όσο και για την καινοτόμο σύστασή της.

Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2021, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου και σημαντικότερου θεσμού βράβευσης διεθνώς για την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βραβεύτηκε και με 2 Bronze Awards στη διοργάνωση Healthy Diet Awards 2021, στις κατηγορίες Best Healthy Beverage Product – Cold Beverages και Best Healthy Beverage Product – “Free From or Low” Beverage Products.

Η Γεωργία Ζίττη, Marketing Manager Juices GR&CY, Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Η τριπλή βράβευση της Amita Free σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς για τον κλάδο μας, τον θεσμό Προϊόν της Χρονιάς 2021 και τα Healthy Diet Awards 2021 (με την απόκτηση 2 Bronze Awards), μας κάνει πολύ περήφανους και ενθαρρύνει την προσήλωσή μας στην καινοτομία, έχοντας στο επίκεντρό της τον καταναλωτή. Πίσω από κάθε νέο προϊόν που δημιουργούμε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, βρίσκεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η προσήλωση στο αποτέλεσμα, η έμπνευση και ο ενθουσιασμός των ανθρώπων μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας επιλογές και άριστη ποιότητα».

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη αξία καθώς συνδυάζουν την επιβράβευση του κοινού και την αξιολόγηση εκ μέρους σημαντικών επιστημόνων και ειδικών σε θέματα διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, οι διακρίσεις στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) προκύπτουν από τους ίδιους τους καταναλωτές μέσα από καταναλωτική έρευνα που πραγματοποιεί ο εξειδικευμένος οργανισμός έρευνας αγοράς IRI Ελλάς. Οι διακρίσεις στα Healthy Diet Awards προκύπτουν από Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν σημαντικοί επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων και της διατροφής, σε έναν θεσμό που αναδεικνύει τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών που προάγουν την ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η Amita Free ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που προσφέρει ένα συναρπαστικό και συνεχώς εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην αγορά, για κάθε περίσταση κατανάλωσης. Βασική καινοτομία της σειράς είναι ότι περιέχει σημαντικά λιγότερες θερμίδες από τα αντίστοιχα φρουτοποτά με ζάχαρη, σε συνδυασμό με την θρεπτική αξία και την απίθανη γεύση, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό κάθε χυμού Amita. Έτσι η Amita Free αποτελεί ιδανική καθημερινή προσθήκη σε μια ισορροπημένη διατροφή.

*με λιγότερες θερμίδες από τα αντίστοιχα φρουτοποτά με ζάχαρη