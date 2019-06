Η Nike τοποθέτησε μπασκέτα στην κορυφή του Ολύμπου για τον Γ. Αντετοκούνμπο

Μια μπασκέτα τοποθέτησε στην κορυφή του Ολύμπου η Nike, θέλοντας να τιμήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε βίντεο που δημιούργησε η εταιρεία και στη διάρκεια του οποίου ακούγεται η ιαχή: «Γιάννης, Γιάννης» διακρίνεται μία μπασκέτα, σε υψόμετρο 2.911 μέτρων στην κορυφή του βουνού των θεών, η οποία φέρει το μήνυμα: Η μοίρα μπορεί να σε ξεκινήσει από τους πρόποδες, τα όνειρα μπορούν να σε φέρουν στην κορυφή.

To make it to the top, put your dreams to work.



To celebrate @Giannis_An34's MVP rise, we took this hoop to the top of Mount Olympus–the highest point in Greece. #giannis #nike #justdoit pic.twitter.com/qHxE0amhxt