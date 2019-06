Η Forthnet συμμετέχει στο ερευνητικό έργο 5G-Solutions

Η Forthnet, η εταιρεία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα, συμμετέχει στην κοινοπραξία του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου 5G Solutions που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του HORIZON 2020 με προϋπολογισμό άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κίνηση αυτή, του κορυφαίου παρόχου συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, εντάσσεται στη στρατηγική του για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Over The Top (OTT), με υψηλή ποιότητα περιεχομένου, αλλά και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

To 5G-Solutions αποτελεί πρωτοπόρο έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού κλάδου ΤΠΕ, με στόχο τη δημιουργία λύσεων, αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και τον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών λειτουργίας για τις υποδομές επικοινωνιών επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας την πολιτική ανάπτυξης δικτύων 5G της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω του έργου, αναδεικνύονται οι δυνατότητες της τεχνολογίας 5G στους παρακάτω σημαντικούς τομείς της βιομηχανίας:

Εργοστάσια του μέλλοντος

Έξυπνη ενέργεια

Έξυπνες πόλεις

Έξυπνα λιμάνια

Δημιουργία και Μετάδοση περιεχομένου υπερυψηλής ευκρίνειαςενώ, παράλληλα, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Το ερευνητικό έργο 5G-Solutions υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020, του μεγαλύτερου προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με περισσότερα από 80 δις ευρώ χρηματοδότηση. Στο έργο συμπράττουν 26 εταίροι, κορυφαίοι εκπρόσωποι των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορικής, καθώς και διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν η TELECOM ITALIA, η οποία έχει και τον ρόλο του συντονιστή, η TELENOR, η ΝΟΚΙΑ, η IBM, η ERICSSON, η ENEL, η P&G, το Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), το Norwegian University of Science and Technology, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η eBOS Technologies Ltd, κ.α. Η Forthnet συμμετάσχει στο έργο έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση media trials με χρήση πιλοτικών δικτύων 5G.