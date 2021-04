H-WASH 500: Η τεχνολογική επανάσταση με τις ανθρωποκεντρικές διαστάσεις

Η Hoover παρουσιάζει τη συσκευή που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε το πλύσιμο. Η καινοτομία και η πρωτοπορία που εγγυώνται μέγιστες επιδόσεις, αλλά και η συνδεσιμότητα που διαμορφώνει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας ανθρώπου και συσκευής. Συμβαδίζοντας με την αξιοπιστία και τις επιδόσεις με διάρκεια που ιστορικά προσφέρει η Hoover.

Στο ερώτημα εάν μία ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα μας, η Hoover έχει απαντήσει εδώ και δεκαετίες. Παρέχοντας στους καταναλωτές καινοτομία, και επιδόσεις με διάρκεια ζωής. Και καθιστώντας έτσι το όνομά της συνώνυμο της υψηλής τεχνολογίας και της αξιοπιστίας. Σήμερα η Hoover αιφνιδιάζει και πάλι ευχάριστα την καθημερινότητά μας με ένα νέο πρωτοποριακό προϊόν: τη σειρά πλυντηρίων H-WASH 500. Μια τεχνολογική επανάσταση στο χώρο της πλύσης, με υψηλές τεχνολογίες που απλοποιούν τη ζωή μας, προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες χειρισμού χωρίς όρια. Μεταμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια συμβατική διαδικασία σε ένα ευχάριστο παιχνίδι με την τεχνολογία. Αλλά πάντοτε με την αντοχή στο χρόνο που φέρνει τη Hoover στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού.

Επιδόσεις με διάρκεια

Το H-WASH 500 ενσωματώνει όλες τις παραδοσιακές αξίες της Hoover: αντοχή, αξιοπιστία και εξαιρετικά αποτελέσματα στη φροντίδα των ρούχων. Φέρνει, όμως μαζί και μια τεχνολογική επανάσταση σε πολλαπλά επίπεδα.

Το πρώτο από τα «μυστικά» της επανάστασης αυτής είναι η τεχνολογία Eco-Power Inverter, η πιο προηγμένη σε συσκευές με κινητήρα ιμάντα. Στο επίκεντρό της ο κινητήρας Brushless 4, με αθόρυβη λειτουργία, τετραπλάσια αντοχή σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές μειωμένους κραδασμούς και τριβές, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ίσως, όμως το «μυστικό του μυστικού» να βρίσκεται στο ότι χάρη στην τεχνολογία που ενσωματώνει, το H-WASH 500 μπορεί να προσαρμόζει τη δράση της πλύσης, στο φορτίο που κάθε φορά τοποθετείται στον κάδο. Και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζει απόδοση καθαρισμού βελτιωμένη κατά 60%!

Μεταφέροντας την υψηλή τεχνολογία στην καθημερινότητα - All in one για γρήγορο πλύσιμο με μέγιστη φροντίδα

Με τη νέα σειρά Η-WASH 500 η Hoover ανοίγει την πόρτα σε μια σειρά από αυτοματισμούς και καινοτομίες που διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα, διαμορφώνοντας και μια νέα πραγματικότητα στη σχέση του καταναλωτή με τη συσκευή του :

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένας καταναλωτής δυσκολεύεται να επιλέξει το σωστό πρόγραμμα ή τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού. Στο μικρό αυτό «άγχος» της οικιακής καθημερινότητας, το H-WASH 500, δίνει τη «λύση» με δυο μοναδικούς αυτοματισμούς.

Το σύστημα CARE DOSE θα ρυθμίσει αυτόματα τη δοσολογία, υπολογίζοντας τις βέλτιστες δόσεις απορρυπαντικού και μαλακτικού, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό οικονομία σε νερό και απορρυπαντικό. Την ίδια στιγμή, ο προηγμένος αλγόριθμος του συστήματος AUTO CARE, θα υπολογίσει και θα ρυθμίσει αυτόματα το καταλληλότερο πρόγραμμα δοσολογίας απορρυπαντικού, προσαρμόζοντας σε αυτό τόσο την ποσότητα του νερού, όσο και τον χρόνο ανάλογα με το φορτίο και το βάρος.

Για τη Hoover, όμως η τεχνολογία, διεισδύει ακόμη περισσότερο, εξασφαλίζοντας εγγυημένα βελτιωμένες επιδόσεις. Το σύστημα POWER CARE, θα διαμορφώσει το τέλειο μείγμα νερού και απορρυπαντικού για τη σειρά H-WASH 500, και θα το ψεκάζει απευθείας μέσα στον κάδο. Χάρη στη διαδικασία αυτή θα διεισδύει στις ίνες των ρούχων εξασφαλίζοντας 20% καλύτερη δράση καθαρισμού, σε σύγκριση με ένα πλυντήριο συμβατικού κινητήρα.

Για τον σύγχρονο και απαιτητικό καταναλωτή, οι υψηλές επιδόσεις, η αξιοπιστία και η οικονομία, αναμφίβολα παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιλογή των οικιακών συσκευών. Η Hoover, έχοντας ήδη δώσει τις «απαντήσεις» της, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επιδιώκοντας τη «μέγιστη φροντίδα». Προγράμματα και προδιαγραφές που εγγυώνται την ποιότητα στο αποτέλεσμα. Για τη σειρά H-WASH 500, μια από τις προδιαγραφές που τη μέγιστη φροντίδα είναι η τεχνολογία του κύκλου υγιεινής.

Πρόκειται για την ειδική διαδικασία που απομακρύνει τα αλλεργιογόνα και τα βακτήρια από τα ρούχα διατηρώντας τη θερμοκρασία πλύσης σταθερά στους 60 °C αλλά και παρατείνοντας τη φάση ξεβγάλματος στο τέλος. Ο κύκλος υγιεινής είναι το ιδανικό πρόγραμμα για την απολύμανση εσωρούχων και βρεφικών ρούχων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη υγιεινή και φροντίδα και διαμορφώνοντας για τον αγοραστή της σειράς H-WASH 500 ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας.

Για τη σειρά Hoover H-WASH 500, η μέγιστη φροντίδα ολοκληρώνεται και μέσα μια σειρά άλλων ειδικών προγραμμάτων που καταδεικνύουν την υπερ-υψηλή της τεχνολογία:

- All in one (59’ στους 40°): γρήγορο πλύσιμο με μέγιστη φροντίδα.

- Care 14-30-44’ (14’, 30’ ή 44’ στους 30°): γρήγορο αποτελεσματικό πλύσιμο, χωρίς σπατάλη ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού.

- Allergy care (79’ στους 60°): Βαθύς καθαρισμός, απολύμανση και αντιαλλεργική δράση.

- Fresh care (39’ στους 30°): απαλό φρεσκάρισμα με ένα άγγιγμα ατμού.

- Soft care (59’ στους 20°): πλήρης φροντίδα για τα μάλλινα και ευαίσθητα ρούχα.

- Fitness (29’στους 40°): πλύσιμο των αθλητικών ρούχων και προστασία των συνθετικών ινών.

Διαδραστικότητα και επικοινωνία χωρίς όρια…

Η σειρά H-WASH 500, όμως, δεν είναι μόνο μία εξελιγμένη οικιακή συσκευή. Είναι και ένα προϊόν με υψηλή διαδραστικότητα που ανοίγει στους καταναλωτές – χρήστες της, μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Εφαρμόζοντας νέες «διαστημικές» δυνατότητες χειρισμού εξ’ αποστάσεως, αλλά και επικοινωνίας ακόμα και για τους «μη ειδικούς». Στο επίκεντρο των ειδικών αυτών παροχών βρίσκεται η νέα εφαρμογή hOn, της Hoover, παρέχει τη δυνατότητα σε έναν κόσμο αποκλειστικών δυνατοτήτων, ελέγχοντας μέσω του κινητού τηλεφώνου όλες τις λειτουργίες του πλυντηρίου, αλλά και της «σχέσης» του με το οικιακό περιβάλλον:

Μέσα από την εφαρμογή hon, ο ιδιοκτήτης της σειράς H-WASH 500, μπορεί για παράδειγμα να ελέγχει την κατάσταση της συσκευής και να λαμβάνει ειδοποίηση για τη λήξη του προγράμματος, ώστε να μην ξεχνά ποτέ τα ρούχα μέσα σε αυτήν.

Έχει ακόμα τη δυνατότητα να λαμβάνει προτάσεις για τις τέλειες ρυθμίσεις δοσολογίας απορρυπαντικού, ανάλογα με το φορτίο, ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα από 40 επιπλέον προγράμματα για τη φροντίδα συγκεκριμένων ρούχων. Και αν κάποιο πρόβλημα «επιμένει», να έχει πρόσβαση σε χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο αφαίρεσης λεκέδων και την καλύτερη περιποίηση των ρούχων.

Για τους ακόμη πιο απαιτητικούς, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για τις προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία της συσκευής. Και για όσους επιθυμούν τον «ολοκληρωμένο έλεγχο» προσφέρονται, σε πραγματικό χρόνο, όλα τα δεδομένα κατανάλωσης στη διάρκεια των κύκλων πλύσης, αλλά και η παρακολούθηση των «συνηθειών χρήσης» της συσκευής ώστε να βελτιώνεται η απόδοσή της.

Ένας εξειδικευμένος προσωπικός σύμβουλος …στη γκαρνταρόμπα

Στον κόσμο συνδεσιμότητας που φέρνει το H-WASH 500, μια ξεχωριστή εφαρμογή , φέρνει ακόμη πιο κοντά τη συσκευή και τον χρήστη της, λειτουργώντας, πρακτικά, σαν ένας εξειδικευμένος σύμβουλος για την φροντίδα των ρούχων. Με μια απλή φωτογραφία της ετικέτας με τις οδηγίες πλύσης για κάθε ρούχο μιας γκαρνταρόμπας, το πρόγραμμα Scan to Care, θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει τα …δεδομένα των ρούχων, προτείνοντας και τον καλύτερο τρόπο για τη φροντίδα τους. Τον οποίο βέβαια λίγο αργότερα θα εφαρμόσει το ίδιο το H-WASH 500…

Πράγματι, η επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε ένα πλυντήριο έχει έρθει. Και έχει έρθει για να μείνει!

