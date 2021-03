H Dell Technologies εγκαινιάζει το πρόγραμμα RISE για τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της

Η Dell Technologies ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη έναρξη λειτουργίας του προγράμματος RISE για Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες στην περιοχή ΕΜΕΑ, συγχωνεύοντας τις υπάρχουσες προσφορές ανεξάρτητων χωρών για εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σε μια μοναδική, ενοποιημένη προσφορά που καλύπτει όλη την περιοχή EMEA. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών της Dell Technologies, το RISE παρέχει στους συνεργάτες στην περιοχή ΕΜΕΑ μεγαλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κερδίζουν περισσότερα, όταν πωλούν περισσότερα σε όλα τα χαρτοφυλάκια συστημάτων client και server της Dell Technologies. Η εξελιγμένη προσφορά ανταμείβει τους συνεργάτες καθώς αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με την Dell Technologies και εργάζονται με στόχο την επίτευξη των απαιτούμενων για την ένταξή τους στην κατηγορία «metal» και ακόμη περισσότερων οικονομικών οφελών.

«Το 2020 έχουμε δει αύξηση κάθε τρίμηνο στον αριθμό των μεταπωλητών που πωλούν προϊόντα και λύσεις της Dell Technologies, και τώρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να επιταχύνουμε αυτή τη δυναμική. Με το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο του κλάδου μας και την ανακοίνωση του RISE, παρέχουμε μια πιο επίσημη διαδρομή δέσμευσης για αυτούς τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες, ώστε να γίνουν μέρος της κοινότητας συνεργατών της Dell Technologies και να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο την επιχείρησή τους σε σχέση με την Dell Technologies. Μέσω του προγράμματος RISE οι συνεργάτες θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες και δυνατότητες κέρδους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους μαζί μας και να εξελιχθούν μέσω των επιπέδων του Προγράμματος Συνεργατών της Dell Technologies», ανέφερε σχετικά ο Ralf Jordan, Vice President, EΜΕΑ Distribution, Dell Technologies.

Περιγραφή και διαδικασίες του προγράμματος RISE

Ως πρώτη προσφορά στην κατηγορία του, το RISE διαθέτει τα νέα επίπεδα συνεργατών: Ignite, Boost, Advanced και Elite για να ενισχύσει τους Συνεργάτες SMB της Dell Technologies σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν μια πορεία για την πρόοδο της συνεργασίας τους με την Dell Technologies από το επίπεδο του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη στο επίπεδο “metal”.

Το RISE προσφέρει μια προοδευτική κλίμακα ανταμοιβής που δίνει στους συνεργάτες ελκυστικούς λόγους για να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με την Dell Technologies. Οι συνεργάτες ανταμείβονται σε δολάρια ΗΠΑ ανά τεμάχιο με βάση τις αγορές τους που πραγματοποιούνται μέσω Εξουσιοδοτημένου Διανομέα της Dell Technologies. Οι ανταμοιβές μπορούν να κερδηθούν σε μια σειρά επαγγελματικών συστημάτων client, όπως οθόνες, φορητοί υπολογιστές Latitude, υπολογιστές OptiPlex και σταθμοί εργασίας Precision, επιτραπέζιοι υπολογιστές XPS, υπηρεσίες After or Near Point of Sale Services (APOS/NPOS), PowerEdge servers, Microsoft Reseller Option Kit (ROK) και πολλά άλλα.

Οι συνεργάτες θα μπορούν να συγκεντρώνουν έσοδα κάθε τρίμηνο. Οι ανταμοιβές μπορούν να εξαργυρώνονται στο τέλος του τριμήνου και να καταβάλλονται ως ηλεκτρονικά κουπόνια για συνεργάτες Ignite και Boost ή να εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια στον διανομέα για Advanced και Elite Συνεργάτες. Οι ανταμοιβές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι της επόμενης αγοράς προϊόντων Dell Technologies από τους συνεργάτες τους στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Dell Technologies που έχουν επιλέξει.

Το RISE είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την περιοχή ΕΜΕΑ. Οι υφιστάμενοι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες θα ενσωματωθούν αυτόματα στο νέο πρόγραμμα. Οι νέοι συνεργάτες μπορούν να βλέπουν αν έχουν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα και να εγγράφονται ως Συνεργάτες Ignite και Boost μέσω του Dell Technologies Performance Portal, ενώ οι Συνεργάτες στις ομάδες Advanced και Elite θα εγγράφονται μέσω του Dell Technologies Incentive Center. Λεπτομέρειες σχετικά με την ομαδοποίηση και τους μηχανισμούς ανταμοιβών μπορούν επίσης να βρεθούν μέσω του portal, καθώς επίσης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.