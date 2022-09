Global Finance: Διεθνής διάκριση για τη winbank mobile εφαρμογή

H Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, διακρίθηκε διεθνώς στα Best Digital Bank Awards 2022, διαγωνισμό για την ανάδειξη των καλύτερων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής παγκοσμίως από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.

Συγκεκριμένα, η winbank βραβεύτηκε για τη winbank mobile εφαρμογή αποσπώντας τον τίτλο The Best Mobile Banking App in Western Europe for 2022 (Consumer). Η αξιολόγηση έγινε από συντάκτες του Global Finance με διεθνή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών και τη λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών.

Ενδεικτικά τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

-χρήση νέων τεχνολογιών (chatbot using AI)

-χρήση της τεχνολογίας geolocation για τον εντοπισμό ATM & καταστημάτων

εκπαιδευτικού υλικού online videos

-υποστήριξη διασύνδεσης (aggregation) με άλλες Τράπεζες

-ολοκληρωμένη εικόνα πελάτη (consumer dashboard)

-δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού

-εργαλεία οικονομικού προγραμματισμού (Personal Finance Management)

-εργαλεία διαχείρισης καρτών (προσωρινή απενεργοποίηση / ενεργοποίηση κάρτας)

Εξίσου, σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της εφαρμογής είχε το ποσοστό του πελατολογίου της Τράπεζας Πειραιώς που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, καθώς και η ετήσια αύξηση χρήσης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια.

H Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίζει συνεχώς τις πρωτοποριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχει μέσω της Winbank, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών της συστημάτων με στόχο την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των πελατών της.