Γκάνος: Πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια το ελληνικό real estate στις άμεσες ξένες επενδύσεις

Στην πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων μετά την 10ετη οικονομική κρίση αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments Γιάννης Γκάνος, από το πάνελ “On the future of the NPL’s Portfolios and REOs deals” στο 7ο Delphi Economic Forum.

«Μετά από μία 10ετή περίοδο σημαντικής αναπροσαρμογής των τιμών προς τα κάτω, η αγορά ακινήτων βρίσκεται ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία από το 2018, η οποία δεν ανακόπηκε με την πανδημία και δεν αναμένουμε ότι θα ανακοπεί τώρα με την άνοδο του ενεργειακού κόστους» υποστήριξε ο κ. Γκάνος και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε μια φάση ενάρετου οικονομικού κύκλου όπου οι τιμές ανεβαίνουν, η ζήτηση είναι ισχυρή, τόσο από το εσωτερικό μέτωπο (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) και όσο και από το εξωτερικό». «Το real estate είναι υποδοχέας σημαντικού αριθμού άμεσων ξένων επενδύσεων, ίσως ο πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια, με πάνω από Ευρώ 2 δισ. άμεσες ξένες επενδύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Άμυνα στον πληθωρισμό τα ακίνητα»

Ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments επεσήμανε ότι οι τράπεζες έχουν εξυγιασμένους ισολογισμούς, έχοντας διευθετήσει πάνω από Ευρώ 60 δισ. κόκκινα δάνεια, ενώ με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες προχώρησαν, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δάνεια και είναι προσανατολισμένες σε αυτή την κατεύθυνση.



«Η αγορά είναι στην αρχή του ανοδικού κύκλου», τόνισε, ενώ ανέφερε ότι το 2018 δόθηκαν Ευρώ 300 εκατ. στεγαστικά δάνεια, όταν προ κρίσης το ετήσιο νούμερο χορηγήσεων στεγαστικών δανείων ήταν πάνω από 3 δισ., το 2019 δόθηκαν Ευρώ 600 εκατ., το 2020 ήταν μία νεκρή χρονιά λόγω πανδημίας και το 2021 δόθηκαν Ευρώ 900 εκατ. «Έχουμε δρόμο να καλύψουμε και οι τράπεζες είναι εκεί να το υποστηρίξουν. Η ερώτηση είναι αν τα νοικοκυριά θα ζητήσουν τελικά δάνεια» διερωτήθηκε ο κ. Γκάνος, αναφέροντας παράλληλα ότι μνήμες από την οικονομική κρίση είναι ακόμη νωπές, γεγονός που δημιουργεί μία επιφυλακτικότητα του κόσμου. Παρόλα αυτά, διατύπωσε την πεποίθησή του ότι ο πληθωρισμός θα ενισχύσει τη ζήτηση στην αγορά, καθώς τα ακίνητα είναι άμυνα στον πληθωρισμό και αποτελούν λύση για τον κόσμο που θέλει να τοποθετήσει τις καταθέσεις του.

Το leasing κατοικίας, μία νέα χρηματοδοτική λύση για τα ελληνικά νοικοκυριά

Απαντώντας σε ερώτημα του συντονιστή του πάνελ σχετικά με τις συνέπειες των κυρώσεων στη Ρωσίαστην παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Γκάνος τόνισε ότι αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια, καθώς «η παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι μπαίνει σε μία περίοδο αποπαγκοσμιοποίησης».

«Οι ροές ανθρώπων και κεφαλαίων θα αρχίζουν να περιορίζονται, γεγονός που θα μας κάνει πιο εσωστρεφείς ενδεχομένως, ενώ δεν γνωρίζουμε πώς θα επηρεαστεί το επίπεδο τιμών ή πόσο δύσκολο ή εύκολο θα είναι για κάποιον να αγοράσει ένα προσιτό ακίνητο. Όπως πρόσθεσε, παρά το εξωγενές σοκ στην οικονομία, «η ρευστότητα στην Ελλάδα μάλλον θα συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενη και ζήτηση στα ακίνητα υπάρχει», ενώ σημείωσε ότι «εκτός από τα στεγαστικά δάνειά, υπάρχει και το leasing κατοικίας, το οποίο, αν και δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί στη χώρα μας, δίνει μία επιπλέον διέξοδο στα νοικοκυριά για μακροχρόνια χρηματοδότηση της αγοράς του σπιτιού τους».