Εθνική Τράπεζα: Η πιο σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία αποσπά συνεχώς διακρίσεις

Για την Εθνική Τράπεζα το άλμα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια, έχει καταφέρει να την καταστήσει την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής για τους πελάτες της. Κάτι που βέβαια μόνο τυχαίο δεν είναι.

Στο διάστημα αυτό, έχει εφαρμόσει όλα τα γνωρίσματα που διαμορφώνουν την τραπεζική του μέλλοντος: ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, open banking, ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων fintech, εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και κυρίως μία εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία.

Βελτιώνοντας διαρκώς την καθημερινή της σχέση με τους πελάτες της μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των digital υπηρεσιών της, γίνεται η Tράπεζα που χαρίζει πρόσβαση σε μοναδικές και καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνει νέα δεδομένα συναλλαγών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μπαίνοντας δυναμικά στην εποχή των web και mobile συναλλαγών, του open banking, των APIs, σε νέες και πρωτοποριακές fintech λύσεις. Και κυρίως σε μία νέα τραπεζική σχέση με τους πελάτες της – ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα δυναμικό μοντέλο βέλτιστης και ψηφιακής λιανικής και εταιρικής τραπεζικής εξυπηρέτησης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και τις συνθήκες στην ελληνική αγορά.

Με ιστορία 181 ετών πρωτοπορίας και καινοτομίας, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει και σήμερα να επενδύει συστηματικά στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και στην αναβαθμισμένη online εμπειρία που προσφέρει στουθς πελάτες της. Πρόκειται για μια στρατηγική του Ομίλου ΕΤΕ, που αναπτύσσεται σε πέντε πυλώνες:

Ενημέρωση και εκπαίδευση για τις ψηφιακές δυνατότητες με ειδικές δράσεις. Με προγράμματα όπως το «Μάθε με την Εθνική» έδωσε τη δυνατότητα εκπαίδευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει το digital banking.

Εγγραφή νέων πελατών – ιδιωτών ή επιχειρήσεων- αποκλειστικά online.

Κάθε χρήστης Smartphone μπορεί πλέον να γίνει πελάτης της Εθνικής Τράπεζας μέσα σε λίγα βήματα και παράλληλα να αποκτήσει τη δική του κάρτα. Μια υπηρεσία που πρώτη η Εθνική παρουσίασε τόσο για ιδιώτες πελάτες όσο για κάθε επιχείρηση.

Ενίσχυση της σχέσης του πελάτη με την τράπεζα με παροχή δωρεάν εργαλείων και υπηρεσιών για καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση των οικονομικών.

Κάλυψη αναγκών με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά online σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση μέσω APIs κατόπιν συνεργασίας με τις κορυφαίες τεχνολογικά λύσεις ERP της αγοράς.

Το project αναβάθμισης της τραπεζικής εμπειρίας και σχέσης με τον πελάτη, το τελευταίο διάστημα βραβεύεται σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ήδη βραβεύθηκε ως «Τράπεζα της χρονιάς» από το έγκριτο περιοδικό «The Banker», ενώ απέσπασε πληθώρα διακρίσεων σε εθνικό (Mobile Excellence Awards, Impact BITE Awards κ.α.) όπως και σε διεθνές επίπεδο (World Finance Digital Banking awards).

Πρόσφατα όμως ήρθε μία ακόμα σημαντική διάκριση καινοτομίας και τεχνολογίας στον τραπεζικό, και όχι μόνο, κλάδο.

Στην πρόσφατη εκδήλωση του Economist με τίτλο ECONOMIST – TECHNOLOGY AND INNOVATION 2022, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε και βραβεύτηκε με το βραβείο «Enabling excellent customer experience through technology and innovation Award», για τα τεχνολογικά της επιτεύγματα, μαζί με άλλες 6 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, κατασκευές).

Το βραβείο παρέλαβε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος τόνισε ότι αποτελεί αναγνώριση της μεγάλης επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει συστηματικά να πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα στην τεχνολογία. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι σήμερα έχει περισσότερους από 2.000.000 ενεργούς ψηφιακούς πελάτες, με μερίδιο αγοράς 32%. Και αυτή φαίνεται να είναι μόνο η αρχή...

Αξιοποιώντας το ισχυρό τεχνολογικό δυναμικό των ανθρώπων της και τις διεθνείς τάσεις στο Internet Banking και στο Fintech, συνεχίζει να αναβαθμίζει μέρα με την ημέρα την εμπειρία πελάτη συνεχίζει επιβεβαιώνοντας την στρατηγική της κατεύθυνση να αποτελεί την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής για τους πελάτες της.